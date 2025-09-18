5 accesorios esenciales del establo de La Granja VIP: ¡del heno a las horquillas!

Sandra Itzel, Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal ya están listos para hacerse cargo de los animales de La Granja VIP, ¿pero qué herramientas podrían encontrarse en el establo y para qué sirven? ¡Si la vida del campo no es lo tuyo, esta info puede ser muy interesante para ti ahora que esta aventura de TV Azteca está a punto de comenzar!

¿Qué herramientas no pueden faltar en el establo de La Granja VIP?

La vida en una granja está llena de labores desde el amanecer, una rutina que seguramente dejará con la boca abierta a celebridades como Kim Shantal o Alfredo Adame, pero para cumplir con todo el trabajo existen herramientas y accesorios que puedes encontrar en el establo: ¡son imprescindibles para el cuidado de los animales!

COMEDEROS Y BEBEDEDOS

Tener recipientes específicos para darle de comer y beber a los animales, así como mantenerlos limpios, es indispensable para los ganaderos. En un establo puedes encontrarlos de todos tamaños, formas (rectangulares o circulares) y materiales como el acero o el hormigón que son más resistentes al desgaste.

CORNADIZAS

Las cornadizas o barras de separación facilitan el manejo del ganado a la hora de la comida, pero también son útiles al momento de las revisiones veterinarias o de practicarles inseminaciones a los animales, por lo que contar con ellas es indispensable sobre todo en espacios grandes.

HORQUILLAS

Las horquillas pueden encontrarse en casi cualquier establo o caballeriza ya que facilitan mucho el manejo del heno, la paja e incluso el estiércol... ¡eso sí, deben manejarse con cuidado porque sus bordes son punzantes!

CAMAS

Los animales necesitan un lugar para descansar y, por ello, en un establo puedes toparte con zonas especiales para que pasen la noche: ya sea de arena o paja, las camas también son indispensables para la crianza y cuidado del ganado; en el caso de las gallinas, ellas también necesitan un espacio abrigado en el gallinero para descansar.

CEPILLOS PARA EL GANADO

Animales como vacas y caballos disfrutan mucho del cepillado y, por ello, no es extraño ver estas herramientas montadas en las paredes del establo: con el rascado se reduce el estrés, se limpia el pelaje y además mejora su circulación sanguínea, por lo que tal vez los veas en una visita al campo.

