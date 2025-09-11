A los 82 años, muere el querido actor Eduardo Serrano: ¿de qué murió?

Este jueves, el mundo del espectáculo se vistió de luto al conocerse la triste noticia sobre el fallecimiento del reconocido actor Eduardo Serrano. La hija del actor fue quien confirmó su deceso.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Eduardo Serrano tenía 82 años de edad y había recibido el diagnóstico de metástasis en el cerebro. El actor venezolano estaba internado y padecía cáncer en el pulmón, además de tener un tumor en la vejiga.

¿Quién confirmó la muerte de Eduardo Serrano?

La noticia de la muerte Eduardo Serrano fue confirmada por su hija Magaly Serrano quien utilizó sus redes sociales para realizar una triste publicación. Un video con imágenes de su padre fue acompañado por sentidas palabras.

“Este no es un adiós amor de mi vida... Este es un ‘nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel”, expresó la hija de Eduardo Serrano.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

La muerte del actor Eduardo Serrano golpeó fuertemente al mundo del espectáculo, a los actores que compartieron trabajo junto a él y a sus seguidores. Su estado de salud venía empeorando y su hija mantenía a los internautas actualizados al respecto.

Eduardo Serrano padecía cáncer en el pulmón y tenía un tumor en la vejiga. Este año, el actor venezolano fue diagnosticado con metástasis en el cerebro, situación que lamentablemente terminó con su presencia en esta vida.

“Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. Mi luz, mi vida, mi todo! Con todo mi amor. Tu zancudo estúpida”, se despidió la hija del afamado actor.