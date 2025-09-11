Así lucía Carmen Treviño de joven, la mamá de Emiliano Aguilar y exesposa de Pepe

En medio de los reflectores que han seguido cada paso de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, recientemente fue él mismo quien compartió una imagen poco vista: una foto del pasado donde aparece su mamá, Carmen Treviño, joven, sonriente, y llena de energía.

Y con eso, vino también un mensaje que dejó claro lo que ella significó en su vida.

Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su mamá, Carmen Treviño

En su cuenta oficial de Instagram, Emiliano publicó una foto con la frase: “Ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme. Ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia. Si no creen que es una chingona, escuchen sus rolas en Spotify. Se la rifa la jefa. Te quiero, ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó.”

Instagram/Emiliano Aguilar Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, de joven

¿Quién es Carmen Treviño, la ex de Pepe Aguilar?

Carmen Treviño fue pareja de Pepe Aguilar en los años noventa y madre de su primer hijo, Emiliano. A diferencia del cantante de “Por mujeres como tú", ella vive alejada de los reflectores.

Durante muchos años, la mamá de Emiliano se mantuvo alejada de la fama, centrada en criar a su hijo, y según el propio cantante, dejó a un lado su sueño de dedicarse de lleno a la música.

Instagram/Emiliano Aguilar Así es como lucía de joven la mamá de Emiliano Aguilar, en los años 90

Algunos fans descubrieron que la ex de Don Pepe sí llegó a grabar canciones, y su música puede encontrarse en plataformas, donde aparecen sencillos bajo su nombre. Aunque no tuvo una carrera mediática como la familia Aguilar, quienes han escuchado sus temas coinciden: tenía talento de sobra.

¿Por qué se habla ahora de Carmen Treviño?

La foto que Emiliano Aguilar compartió no solo reveló cómo lucía Carmen de joven, sino que también la posicionó como una figura fuerte, admirada y llena de cariño por parte de su hijo.

Emiliano Aguilar reaccionó al supuesto aborto de Ángela Aguilar y lanzó un claro mensaje a sus detractores TV Azteca [VIDEO] Emiliano Aguilar reaccionó a cuestionamientos sobre su madre y la esposa de Pepe Aguilar. Entre otras cosas, Emiliano fue cuestionado por el supuesto aborto de Ángela Aguilar.

En medio de los conflictos familiares públicos entre Emiliano y los Aguilar, la figura de Carmen ha cobrado fuerza como el verdadero pilar de su vida.

Y aunque muchos aún no la ubican, basta con ver cómo la describe su hijo para entender que detrás de ese nombre hubo una mujer que lo dio todo, incluso sus sueños, para sacar adelante a su familia.