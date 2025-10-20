ÚLTIMA HORA: Muere “Medio Metro Original” en Puebla; investigan la causa de muerte del popular personaje sonidero

Medio Metro, un icono de la cultura viral del internet en nuestro país, falleció en la tarde del lunes 20 de octubre de 2025. Así lo reportaron las autoridades de Puebla, quienes confirmaron la muerte de Paco Pérez, conocido popularmente como “El Original Medio Metro”. Recordemos que este personaje se popularizó luego de aparecer bailando en sonideros.

El cuerpo del bailarín fue localizado en San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar de la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, fue encontrado dentro de un canal de agua y presentaba un golpe en la cabeza, por lo que las autoridades investigan el caso como un posible homicidio.

Información en desarrollo.