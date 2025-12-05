Reviven FOTO de Lalo Manzano junto a dos figuras mexicanas; los tres ya murieron

En las últimas horas se confirmó la triste muerte de Lalo Manzano, uno de los comediantes más importantes en la historia de México. Ante ello, en redes sociales ha surgido una foto en donde aparece con dos figuras mexicanas que, como él, destacaron en el mundo del entretenimiento.

Lalo Manzano perdió la vida la mañana de este domingo 5 de diciembre a los 87 años de edad, información presentada por su hijo, Eduardo Manzano. Hasta el momento se desconocen los detalles de su partida, aunque lo anterior no exime que el mundo del espectáculo lamente su muerte.

¿Qué foto surgió con Lalo Manzano como protagonista?

En medio de la triste muerte de Lalo Manzano han surgido una serie de curiosidades y anécdotas sobre su carrera a través de las redes sociales. En ese sentido, fue mediante X que el usuario Iván Estrada compartió una foto que lo tiene como protagonista junto a otras leyendas que ya partieron de este mundo.

En la foto se muestra a un Eduardo joven y con el rostro y la alegría que siempre lo caracterizó junto a otros comediantes que dejaron escuela en México como lo son Capulina y el mismo Manuel, el Loco Valdés. Cabe decir que esta imagen se ha vuelto popular entre los seguidores del propio Manzano en redes.

¿Cómo se despidió Eduardo Manzano de su padre, Lalo Manzano?

Cabe mencionar que, en el comunicado lanzado por su hijo, se desconoce si la muerte de Lalo Manzano se dio por causas naturales o, bien, por alguna condición de salud. Lo que es un hecho es que en próximas horas se revelarán más noticias en torno a la partida de uno de los “Polivoces”.

Mientras tanto, Eduardo aprovechó el impacto que tiene en redes para despedirse de su padre de la siguiente manera: “Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias, papito hermoso, por cada enseñanza”, escribió el también comediante.