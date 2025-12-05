¿De qué murió Eduardo Manzano, actor y comediante?

La noticia de la muerte del actor y comediante, Eduardo Manzano, popularmente conocido "El Polivoz" ha causado mucho dolor en el ámbito del espectáculo así como también en sus seguidores.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Por el momento la familia no ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento de Eduardo Manzano. El actor tenía 87 años y en las redes sociales su fallecimiento ha generado especulaciones pero su familia se ha mantenido en silencio y no ha dado detalles sobre si la muerte fue por causas naturales o padecía otra condición de salud. Teniendo en cuenta esto es que cualquier rumor no está confirmado.

Sus hijos difundieron un mensaje en el que decía que "hoy el escenario de la vida ha bajado el telón", con esa triste frase dieron a conocer que el comediante dejó este mundo.

También su familia hizo hincapié en que en todo su trabajo hubo disciplina amor y entrega además de que detrás de cada chiste hay un trabajador incansable y que el actor amaba profundamente lo que hacía.

Como mencionamos anteriormente la causa de la muerte no ha sido confirmada y no hay un comunicado oficial adicional que detalle las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Manzano. Lo que han informado se limita exclusivamente a confirmar el fallecimiento y el homenaje que le ha hecho su familia.

Descanse en paz Eduardo Manzano 😔 pic.twitter.com/VO2HU8VrOV — Mexican_flyer (@MR_KOKOROCHI) December 5, 2025

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo manzano fue una gran figura de la comedia mexicana que a lo largo de su carrera tuvo grandes papeles que llevaron a marcar a varias generaciones de espectadores. Es por esto que se pueden ver muchos mensjaes de amor hacia él y como a su familia.

En las redes sociales podemos ver que cómo la gente se despide de él con mucho cariño y respeto para un grande que le dibujó una sonrisa a millones de personas.