¿Se puso celosa? Esto le respondió Marcela Mistral a una influencer por supuestamente coquetearle a Poncho de Nigris

El matrimonio entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral es tan unido como polémico, pues en más de una ocasión han dejado claro que no les preocupa que sus problemas se hagan públicos. Al menos esta es la postura que ella decidió tomar en un nuevo proyecto juntos, cuando enfrentó a una influencer que supuestamente habría tratado de entrometerse en su relación.

Durante un evento llamado "La pijamada viral", "la musa Mistral" se encontró a Fer Arriella, conocida como "Fer Alucín", una joven creadora de contenido que en el pasado comentó que tuvo un "crush" con Poncho y bromeó con el hecho de que sí tendría intimidad con él.

"Tú en una entrevista dijiste que querías 'detonar' a Poncho, ¿no?", fue la frase con la que empezó esta confrontación. Totalmente sorprendida con este cuestionamiento, Fer aclaró que todo se hizo en modo de juego. "Obvio, pero un plano ficticio. Jamás pasaría algo, porque ni Poncho te dejaría a ti por algo que nada que ver. A lo mejor fue la manera en que lo dije, tengo una forma de hablar muy vulgar", expresó.

Instagram. @musamistral, @ferarriella Marcela Mistral encaró a Fer Alucín por supuestos coqueteos con Poncho de Nigris

Aunque esta respuesta pareció no haber dejado del todo contenta a Marcela Mistral, prefirió no seguir con la discusión para evitar que el ambiente se pusiera más tenso. Mientras que Fer Alucín siguió como si nada, aunque eso sí, siendo precavida con sus movimientos, pues Poncho de Nigris ya estaba en el mismo lugar que ellas para apoyar a Aldo Tamez de Nigris, conocido por su faceta como creador de contenido, en este proyecto.

Quién es Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris

Marcela Mistral Leal Guzmán es una conductora y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera en los medios dando el clima en una televisora local, pero después fue ganando oportunidades como presentadora estelar.

Desde 2015, Marcela está casada con Poncho de Nigris, con el que decidió llegar al altar tras un breve e intenso romance. La pareja tiene tres hijos: Ponchito, Isabella y Toñito.

Instagram. @marcelamistral Poncho de Nigris y Marcela Mistral llevan 10 años de matrimonio

Uno de sus apodos es "Musa", sobrenombre que ha hecho suyo ahora que está probando suerte en la música. Actualmente, Marcela Mistral tiene 36 años y es conocida por su explosiva personalidad en pantalla, como cuando se peleó con Karely Ruiz.