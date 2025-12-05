El cantante Joan Manuel Serrat se molesta y abandona la FIL 2025 por unos minutos: el video ya es viral

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL 2025), Joan Manuel Serrat protagonizó un momento inesperado al molestarse y abandonar el escenario por unos minutos. El episodio, captado por asistentes y rápidamente difundido en redes, se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y el público del evento. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Este jueves por la tarde, el cantante y compositor español estuvo presente en el evento como parte del encuentro “Mil Jóvenes con…”, que moderaba el escritor mexicano, Benito Taibo. Sin embargo, minutos después de ser presentado, decidió retirarse del Auditorio Juan Rulfo debido a que el público en el exterior nunca guardó silencio y no le permitía escuchar el diálogo en la sala.

Joan Manuel Serrat abandona charla en la FIL Guadalajara por caos y gritos. Tras unos minutos regresó para continuar Mil Jóvenes con Serrat #FIlGuadalajara #serrat #guadalajara @PublimetroMX pic.twitter.com/gKPhD02Wxo — Gabriela Acosta (@gacosta13) December 4, 2025

Qué dijo Joan Manuel Serrat antes de abandonar la sala en la FIL

"He hecho muchos kilómetros para estar aquí hoy, era un día para mí, extraordinario, de mucha ilusión, pero es imposible tener un acto de un calado afectivo como tiene este, con un alboroto como el que hay ahí afuera. No es culpa mía, perdonen ustedes. Buenas tardes", dijo el artista y se retiró.

Las imágenes no tardaron en llegar a X y TikTok, mostrando al intérprete de Mediterráneo molesto por la situación. Mientras tanto, se ve cómo Taibo intenta detenerlo, incluso tomándolo del brazo, pero Serrat niega con la cabeza, muy convencido de su decisión de abandonar el recinto.

El regreso de Serrat encendió al público de la FIL 2025

Durante al menos unos minutos, se vivió desconcierto entre los asistentes y organizadores de la FIL 2025. Posteriormente, el escritor mexicano debió mediar para que regrese el cantante español a la sala, confirmándole que ya habían cerrado las puertas de ingreso.

Serrat volvió con el ánimo renovado, aunque atento a que el público mantuviera la calma. Recibido con aplausos, saludó "a los que están afuera", que lamentablemente ya no podían caber en esa sala y expresó: "Gracias por acercarse aquí y espero que entre todos podamos hacer que nos escuchemos los unos a los otros de la mejor manera posible".