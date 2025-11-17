Belinda vs. Lupillo: Mariana Treviño entra al debate y su reacción sorprende a todos

El conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar, y ahora una voz inesperada ha entrado en la conversación: la actriz Mariana Treviño, quien no dudó en manifestar públicamente su apoyo a la cantante. La intérprete, que compartió créditos con Belinda en Mentiras, la serie, aseguró que la cantante está en todo su derecho de defender su privacidad ante las revelaciones hechas por Rivera en su libro autobiográfico.

Treviño declaró que respalda a Belinda “absolutamente” y recalcó que cualquier persona, famosa o no, debe proteger su espacio personal. Su comentario llega en medio de la demanda de la cantante contra Lupillo, en la que lo acusa de violencia digital y mediática por divulgar información privada sin su consentimiento, particularmente fragmentos íntimos sobre su supuesta relación sentimental, publicados en Tragos Amargos.

La denuncia de Belinda fue presentada el 2 de octubre de 2025 ante la Fiscalía capitalina, que además otorgó medidas de protección, ordenando a Lupillo abstenerse de difundir contenido que vulnere a la cantante.

Sin embargo, Rivera respondió con una contrademanda argumentando falsedad de declaraciones y daño a su imagen, asegurando que Belinda ha sido contradictoria respecto a la naturaleza de su vínculo. Según su equipo legal, la cantante habría reconocido ante autoridades que sí mantuvo una relación sentimental con él, aunque públicamente ha minimizado esa versión.

El tema más sabroso: ¿hubo romance o no?

El libro de Lupillo reavivó el rumor que nunca terminó de apagarse: una relación amorosa entre los dos durante su participación en un programa de televisión. En Tragos Amargos, Rivera describe momentos personales y asegura que su relación con Belinda fue más allá de lo profesional. Ella, en contraste, ha preferido guardar silencio, limitándose a negar haber autorizado que su intimidad fuera usada como material literario.

A esto se suma otro ingrediente explosivo: versiones periodísticas señalan que la madre de Belinda habría intentado negociar un porcentaje de las regalías del libro para frenar el conflicto, algo que el círculo de la cantante no ha confirmado.