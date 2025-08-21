Influencer exhibe intento de conquista de Espinoza Paz; así le coqueteó

El amor no discrimina y es que las personas comunes, y aquellas que gozan de fama, se convierten en protagonistas de diferentes historias en donde el corazón manda, y de otras en donde los sentimientos son lastimados. Tal es el caso de Espinoza Paz.

Estas líneas pueden darle pie a una buena canción, pero en este caso sirve para hablar sobre cómo una reconocida influencer exhibió el intento de conquista que perpetró el cantautor mexicano Espinoza Paz. Fue Mónica Makaco la creadora de contenido que reveló que el artista se convirtió en su crush.

¿Quién es la influencer a la que le coqueteó Espinoza Paz?

La influencer Mónica Makaco se llevó toda la atención cuando en el podcast 6 De Copas reveló que años atrás tuvo al artista Espinoza Paz como su amor platónico. La celebridad de Internet dejó algunos halagos para el cantante, principalmente por sus canciones, pero no dio lugar a dudas de que había sido “flechada” por el cantautor.

Mónica Makaco contó que problemas con su expareja le impidieron asistir a un concierto de Espinoza Paz, para el que había comprado sus boletos. Sin embargo, tiempo después alguien le consiguió tickets y con una ubicación privilegiada que no escapó a la vista del cantante.

¿Qué dijo Mónica Makaco sobre Espinoza Paz?

La influencer dio un largo relato sobre esta historia con su amor platónico y reveló que Espinoza Paz, en ese concierto, intentó conquistarla. Mónica Makaco afirmó que el artista mandó a pedir su número telefónico pero la respuesta de ella fue negativa.

El motivo de aquel “no” poco tenía que ver con los sentimientos de años atrás y es que la influencer ya se encontraba casada. De todos modos, Mónica Makaco y Espinoza Paz tuvieron momentos juntos, compartieron evento y hasta bailaron, pero más allá de intercambiar mensajes no pasó.

La influencer incluso reveló que terminó bloqueando a Espinoza Paz luego de que este insinuara que había subido de peso. Su crush la había decepcionado.