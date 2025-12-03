Estos elementos vintage son tendencia en esta Navidad 2025

Estamos en diciembre que es un mes lleno de magia y sentimientos que afloran porque se llevan a cabo las fiestas decembrinas. Una de las más esperadas es Navidad que llega con muchas decoraciones y nostalgia.

Si hablamos de decoración pues tenemos que mencionar que en este 2025, las tendencias se inclinan por lo vintage. Este estilo evoca los recuerdos, las emociones y llena de amor el ambiente.

Como mencionamos lo vintage tiene la mezcla de nostalgia y calidez, puesto que cada adorno cuenta una historia y cada pieza aporta un toque de fantasía al hogar. Por lo general los elementos se van pasando de generación en generación y adquieren un valor muy importante.

Si no tienes adornos navideños vintage pues puedes conseguirlos fácilmente en cualquier lugar ya que suelen no ser caros y hay una gran variedad en el mercado.

¿Qué elementos vintage tienen que estar en decoraciones navideñas?

Esferas de cristal de diferentes formas

Esta es una de las tendencias que se ha instalado con mucha fuerza. Los adornos de cristal antiguos, piezas delicadas y brillantes que pueden estar llenas de formas, tamaños y colores distintos, sobre todo cuando se trata de las esferas que están en los árboles denavidad. Es estilo vintage puro.

¿Sueñas con un árbol que cuente una historia? 🤩🎄



Visita la Feria de la Esfera en #Tlalpujahua, el pueblo mágico de la eterna Navidad. Aquí, artesanos michoacanos le dan vida al cristal soplado para crear las esferas más hermosas y únicas del mundo. pic.twitter.com/YoFq59jr0N — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) November 30, 2025

Figuras navideñas

Por otro lado tenemos las figuras navideñas que no pueden faltar para decorar estilo vintage. Aquí puedes adquirir a Santa, muñecos de nieve, duendes, casitas o lo que diga “navidad” que se deberán colocar por toda la casa para ese toque especial.

Botas navideñas

Las botas navideñas son un infaltable de esta época, puedes hacerlas a mano o comprarlas. Tienes que colocarla sobre la chimenea o en las paredes, es un toque ideal cuando se trata de decoración vintage para esta temporada decembrina. Se recomienda optar por las de estampado o adornos pero también puedes personalizarlas con nombres o iniciales para darle a cada miembro de la familia su toque único.

Coronas rusticas

La puerta principal tiene que estar a tono con la Navidad, los expertos recomiendan una corona rústica vintage, se puede comprar o hacer, ya que solo necesitan elementos naturales como flores secas y piñas, así como listones o el toque personal de cada familia.

Candelabros para velas

Este año me decanté por tonos claros: blanco, plateado, cristales, algo de brillo.

La Navidad me pone melancólica, quise una decoración alineada con mis emociones.

Un antiguo candelabro sin limpiar y cantidades industriales de cinta dieron esto como resultado.✨🕯#BlancaNavidad pic.twitter.com/XikKPtAYTs — Carmenchu (@CarmenchuFM) December 14, 2024

Por último, tenemos las velas que sin dudas es un elemento muy importante. Los candelabros tienen que estar a tono ya que son piezas perfectas para destacar y crear una decoración llamativa, pero vintage, se recomienda combinar diferentes estilos para un look más informal o con ramitas de hojas para algo más natural.

