Por qué criticaron a Ángela Aguilar en su concierto en Texas: esto se sabe

El reciente concierto de Ángela Aguilar en Texas generó una ola de comentarios en redes sociales, luego de que varios asistentes expresaran inconformidades sobre distintos momentos del show. Entre señalamientos por su actitud en el escenario y críticas a ciertos detalles de la presentación, la cantante volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Esto es lo que se sabe sobre la polémica.

La intérprete de "Dime Cómo Quieres" se arrodilló frente al público y rompió en llanto durante su último show en Estados Unidos, espectáculos que hace como parte de la gira “Libre Corazón”. La imagen, que circuló rápidamente en plataformas como TikTok y X, causó sorpresa debido a que la joven se hincó en el suelo, ofreciendo una muestra de gratitud al auditorio. Sin embargo, muchos cuestionaron la autenticidad del momento.

Los motivos detrás de las críticas hacia Ángela Aguilar

Tras viralizarse este video, usuarios de redes sociales señalaron que, en el pasado, la cantante fue acusada de tener actitudes similares, arrogantes. Por otra parte, otros mensajes hicieron alusión al contexto reciente de la carrera de la esposa de Christian Nodal, sugiriendo que este tipo de gestos persiguen recuperar la simpatía del público tras los últimos episodios de controversia.

Además, pusieron en tela de juicio el alcance del evento al remarcar que el evento habría convocado solo a dos mil personas, e incluso se especuló sobre la posible entrega de boletos gratuitos para asegurar un lleno total.

¿Cómo están las cosas entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Tanto Ángela Aguilar como Nodal y su familia compartieron una cena para celebrar el Día de Acción de Gracias días atrás, pero su publicación dividió opiniones y muchos lo vieron como reacción a la crisis de imagen derivada por su relación sentimental entre ambos.

Además, fanáticos de Cazzu, la cantante argentina expareja de Nodal, continúan cuestionando sobre el comienzo de su inicio, ya que aseguran que él recién había anunciado el fin de su relación cuando se destapó su romance con Ángela.