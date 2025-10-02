La historia de Master, el perrito de La Granja VIP Chile que fue adoptado por una celebridad

La Granja VIP Chile se convirtió en todo un éxito de la televisión sudamericana gracias a sus retos extremos, las confrontaciones que protagonizaron sus integrantes y una historia de amor incondicional entre el exfutbolista Gabriel “Coca” Mendoza y Master, uno de los animalitos que cuidó durante su encierro: ¡la competencia terminó, pero el vínculo que los unió jamás!

¿Qué pasó con Master, el perrito que fue adoptado tras La Granja VIP Chile?

En alguna ocasión te comentamos que Gabriel “Coca” Mendoza se consolidó como uno de las celebridades más fuertes de La Granja VIP Chile gracias a sus polémicas, pero también a su personalidad centrada y a su disciplina, características que le permitieron llegar a la final.

Lamentablemente “Coca” Mendoza no se llevó los 50 millones de pesos chilenos -los cuales quedaron en manos del cantante y presentador de TV Javier Estrada ; en lugar de ello, se quedó con el segundo lugar y además de ello obtuvo algo más valioso: a Master, un perrito Golden Retriever al que cuidó como parte de su trabajo en el reality show y que después adoptó.

“Yo era el que cuidaba y alimentaba a todos los animales. Ellos saben quiénes están conectados con ellos y les dan mucho cariño, eso es fundamental. Eran parte de la familia”, recordó Gabriel Mendoza en una entrevista con el medio local Página 7; derivado de esta convivencia, el exfutbolista mantuvo contacto con Master y también con Mapu, un caballo con el que se encariñó y que vivió con un arriero hasta su muerte.

“Master estuvo conmigo durante los 10 años que vivió, y Mapu estaba al cuidado de un arriero en el cerro”, recordó “Coca” en Página 7 sobre el regalo más valioso que recibió de La Granja VIP Chile aparte del subcampeonato y el premio de 10 millones de pesos chilenos por su esfuerzo.

En la actualidad, “Coca” Mendoza se mantiene activo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 54 mil seguidores y en la que comparte de vez en cuando fotos de Master, el peludito que le robó el corazón en medio del trabajo y la competencia: ¿crees que esta historia se repita en La Granja VIP México?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La versión mexicana de La Granja VIP está cada vez más cerca de llegar a las pantallas mexicanas: ¡no te pierdas el estreno el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!