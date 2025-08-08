Qué tiene que ver Juan De Dios Pantoja con la polémica de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche

Uno de los temas más comentados en redes sociales durante los últimos días, es sobre la polémica carta que confirmaría la relación de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche. Y aunque los protagonistas de este escándalo han preferido guardar silencio, hubo una impactante revelación que terminó afectando directamente a Juan de Dios Pantoja, quien fue señalado de infiel.

Esto cuando Lizbeth Rodríguez se unió a la conversación y habló acerca del pasado sentimental de diversos personajes de Badabun, incluyendo a Carolina Díaz, actual pareja de Skabeche. Lo más impactante llegó cuando mencionó al esposo de Kimberly Loaiza, que presuntamente habría tenido un idilio con Kim Shantal mientras él ya estaba comprometido.

¿Cómo reaccionó Juan de Dios Pantoja a los rumores de su infidelidad?

En otra fuerte confesión que hizo Lizbeth Rodríguez, señaló a Juan de Dios Pantoja de haberle coqueteado mientras grababan juntos, cuando quiso agarrarle la pierna. Posteriormente, Tavo Betancourt, otra personalidad de internet, respaldó esta historia y dijo que él se enteró de todo hace varios años, lo que inevitablemente incrementó las teorías de que “JD” sí habría engañado a la madre de sus hijos, quien fue su novia desde 2013 y se convirtió en su esposa en 2020.

Como era de esperarse, el marido de Kimberly Loaiza se apresuró a compartir un mensaje en sus redes sociales. Y aunque no se refirió directamente sobre el tema, sí hizo una reflexión que para muchos, se trató de una clara indirecta a esta situación que lo hizo un daño colateral en la polémica de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche.

“Ni se te ocurra mirar hacia atrás, tú ya no vas en esa dirección”, fue la frase que escribió el influencer junto a una fotografía donde se le ve posando junto a su familia.

YouTube / @MasSKabeche, Instagram / @juandediospantoja Juan de Dios Pantoja terminó involucrado en todo el escándalo por la relación de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche

Cabe recordar que hace apenas unos días, Juan de Dios Pantoja también protagonizó un escándalo con Kenia Os y Peso Pluma, pues fue señalado de intentar copiarles para viralizar su relación. En ese momento, el youtuber también habló y afirmó que no tenía nada que envidiarle a la pareja.