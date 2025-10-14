Christian Nodal toma polémica decisión que afecta a Cazzu y su hija Inti

Una nueva interna trascendió entre Christian Nodal y su expareja, Cazzu, quien por estos momentos está en suelo mexicano. La intérprete oriunda de Argentina llegó al país para cantar en vivo a partir de este martes en el Auditorio Nacional las canciones de su último álbum incluido en su gira “Latinaje”.

En este marco, trascendió que Christian Nodal habría tomado una drástica decisión y les habría prohibido a sus padres mantener diálogo con la intérprete de “Con otra”.

¿Nodal les prohibió a sus padres contactarse con Cazzu?

De público conocimiento es que el vínculo entre la trapera argentina y Christian Nodal no terminó de la mejor manera. Con versiones de infidelidad de por medio y acusaciones cruzadas en lo que refiere al cuidado de Inti, la hija de ambos, es que recientemente se abrió un nuevo capítulo en esta polémica historia.

Al parecer, los padres de Christian Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, le habrían ofrecido a Cazzu hospedaje en su extendida gira por México. Sin embargo, la cantante rechazó esta invitación debido a la molestia que le generó esta proposición al padre de su hija. Según trascendió, el cantante les prohibido a sus padres a mantener cualquier tipo de contacto con su expareja y esta decisión sorprendió a todos.

¿A qué se debe la decisión de Christian Nodal?

La prohibición por parte de Christian Nodal tendría origen en la dinastía Aguilar. Todo hace presumir que si los padres del cantante hubieran acogido a Cazzu y a su pequeña hija Inti, esto le hubiese acarreado problemas a Nodal con Pepe Aguilar y también con su esposa Ángela.

De manera que, para evitar conflictos mayores y a futuro, Christian Nodal habría tomado esta tajante decisión de prohibirles a sus padres tener un acercamiento con su expareja, Cazzu, mientras ella esté en el país.