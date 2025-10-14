¿Es verdad? Reportan que Paulina Rubio se podría quedar sin casa por deuda de dinero

Paulina Rubio es una reconocida artista mexicana que desde hace años no tiene tanto impacto en el ámbito artístico pues se dedicó a otras actividades. Sin embargo, su presente luce bastante complicado pues se ha confirmado que la situación familiar y ahora la económica se están convirtiendo en un problema. Por ello, se reporta que podría perder su casa y también a su hijo. He aquí los detalles de la vida de la cantante.

Gerardo Bazúa, resignado a tener relación complicada con Paulina Rubio [VIDEO] Gerardo Bazúa lamenta que su familia en México no pueda ver de manera continua a su hijo, pues Paulina Rubio no permite que viaje a Sinaloa con él.

Te puede interesar - ¿Cuántos hijos tiene Paulina Rubio?

Te puede interesar - ¿Paulina Rubio realmente golpeó a su hijo mayor?

¿Paulina Rubio se quedará en la calle por deuda millonaria?

Reza un viejo dicho que “cuando el río suena, es que agua lleva”, por lo que la situación con La Chica Dorada se estaría poniendo más grave de lo que se esperaba. Tras una dura crisis familiar, la cantante tendría una deuda millonaria que ya escaló a los tribunales de los Estados Unidos. Y es que el arrendatario de la propiedad donde vivía en Miami le habría impuesto una demanda.

Al terminar su contrato en la mansión ya indicada, se habría quedado 15 días adicionales... esto tras dos meses de deudas. Por ello, acumularía una deuda de 70, 000 dólares (cerca de 1 millón y 200 mil pesos mexicanos). Sin embargo, esto no termina allí, pues la propiedad habría resultado dañada y requeriría de reparaciones que ascienden a otros 100, 000 pesos, que serían por uso inapropiado por parte de la artista.

¿Paulina Rubio perderá la custodia de su hijo?

Lo anteriormente comentado vino de un reporte de parte del comunicador, Javier Ceriani. Se indica que los abogados de la mexicana ya se encuentran negociando, pues se argumentan cifras exageradas por parte del arrendatario y que la deuda ya se cubrió de manera parcial. Pero los problemas no se detienen allí con Rubio. Y es que la pelea legal por la custodia de su hijo se encuentra en un punto muy delicado.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: ¿Qué está pasando entre Paulina Rubio y su hijo mayor? 😓 😰 #Ventaneando por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

Según los diversos reportes, el hijo de Paulina se estaría alejando cada vez más de ella. Hace unas semanas se confirmó que la cantante no llevó al adolescente de 14 años a un campamento en España. Esto generó que fuera detenido por las autoridades al ser un menor de edad viajando solo. A la mujer de 54 años se le ha tachado de abandonar y maltratar al hijo. Por ello, la artista realmente luce en un contexto desfavorecedor donde muchos auguran que tendrá un final lejos de su hijo y ahora se presume que con deudas económicas importantes.