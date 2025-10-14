Revelan mala noticia de Fede Dorcaz: esto está pasando con la repatriación de su cuerpo

El asesinato de Fede Dorcaz ha generado gran impacto en el público, quienes no esperaban su trágica muerte. Ante los hechos, los familiares del artista y modelo están solicitando el apoyo económico, con la principal intención de repatriar su cuerpo a su país.

La promoción para ayudar a sus familias ya ha sido divulgada por reconocidos artistas en México, quienes solicitan ayuda para que el modelo pueda regresar a su país. Para que sepas todos los detalles, te los compartiremos a continuación.

¿Por qué están pidiendo ayuda económica?

Los padres de Fede Dorcaz, durante su asesinato, se encontraban en España. Ante la lamentable noticia, sus familiares han iniciado una campaña para obtener apoyo económico, esto se debe a que el proceso de repatriar su cuerpo a Argentina es muy costoso.

Por lo que iniciaron una campaña para que los seguidores puedan apoyar a la familia en estos momentos. Están solicitando un monto de 30 mil euros, que es lo equivalente a 645 mil 202 pesos, monto que les va a permitir solventar todos los gastos extras que salgan en el proceso.

Galilea Montijo, en sus redes sociales, se unió a la ayuda, solicitando al público que haga donaciones para poder ayudar a la familia. Se ha corroborado que hasta el momento la cifra ha alcanzado los 408 mil pesos, aunque aún falta bastante para poder llegar a la meta del apoyo económico, permitiendo repatriar su cuerpo.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

El jueves 9 de octubre del 2025, a sus 29 años, Fede Dorcaz se encontraba en el interior de su coche, manejando sobre una importante vialidad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, hasta que fue víctima de un posible ataque directo. Aún siguen realizándose las investigaciones para poder encontrar al culpable y conocer la razón de su muerte.

Tanto familiares y amigos del artista, en sus redes sociales, han compartido mensajes de condolencias, lamentando los hechos, y recordando la gran persona que era. En la web se han difundido imágenes sobre su asesinato, demostrando que los culpables se encontraban manejando motocicletas, vehículos que les permitieron huir con rapidez de los hechos.