Alex Montiel rompe el silencio y habla de su supuesta infidelidad

Varios días han pasado desde que Fabiola Martínez, presunta amante del Escorpión Dorado rompió el silencio y reveló detalles a Adrián Marcelo de la relación extramarital que sostuvo con el influencer Alex Montiel.

¿Qué dijo Fabiola Martínez?

La también influencer reveló que en su momento Alex Montiel le dijo que llevaba varios años separado de su esposa (Dana Arizu) y que, incluso estaba dispuesto a revertir la cirugía que se hizo para no tener más familia.

“Caro y (Óscar) Burgos dijeron que estaban buscando bebé y nosotros, que ya lo habíamos hablado, les decimos que también. Él está operado y me dijo: ‘Me voy a desamarrar para tener un bebé’“, contó.

Te puede interesar: ¡Humillan al Escorpión Dorado! Amante de Alex Montiel revela que quería tener un hijo con ella

Este hecho revivió el escándalo que se generó en el 2023, cuando un video grabado por Carolina, la esposa de Óscar Burgos, captó a Alex Montiel y a Fabiola Martínez juntos en un concierto de Peso Pluma.

En aquel entonces, Alex Montiel y su esposa, declararon públicamente que su matrimonio se encontraba más fuerte que nunca y aseguraron que mantenían una “relación abierta”. Así mismo, el Escorpión Dorado publicó un video asegurando que lo vivido con Fabiola Martínez se había terminado.

¿Qué dijo Alex Montiel?

En un reciente video para su canal de YouTube “La Lata”, Alex Montiel abordó la controversia que existe sobre su relación con Fabiola Martínez y enfatizó que nunca buscó culpar a nadie, pues la situación únicamente era de la incumbencia de él y su esposa.

En el video, Alex Montiel aseguró que lo ocurrido en 2023 se trató de un tema estrictamente matrimonial, pues en su momento su relación atravesaba por un periodo de distanciamiento, pero afirmó que la situación estaba hablada entre ambos.

Te puede interesar: ¿Quién es la esposa del Escorpión Dorado? Aseguran que Alex Montiel le fue infiel a Dana Arizu

“Yo no salí nunca a culpar a nadie, las únicas personas que les interesa, fue a mi esposa y a mí. Con ella di la cara. Yo no me escondí, no evadí mis responsabilidades. Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Lo platicamos en su momento. Era una situación matrimonial que vivíamos en ese momento. A lo largo del matrimonio van pasando cosas. Estábamos viviendo una situación de distanciamiento, era un parteaguas de lo que íbamos a hacer. No estábamos en el mejor punto del matrimonio, pero estaba platicado”, dijo Alex Montiel. (Mira el video)

¿Cómo marcha la relación con su esposa? En ese contexto, Alex Montiel agregó que sigue con su esposa y que su relación está más fuerte que nunca.

“Seguimos juntos hoy en día, seguimos más fuertes que nunca. Estoy de poca ma… en este momento con mi familia. Hoy estoy de hue…, no sé mañana”, finalizó.