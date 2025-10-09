Por si no sabías: ninguno de los hijos de Eugenio se apellida Derbez... este es su verdadero nombre

Aunque todos conocemos al actor y productor mexicano como Eugenio Derbez, lo cierto es que su nombre real es Eugenio González Derbez, y este detalle también aplica a sus hijos: Vadhir, José Eduardo, Aitana y Aislinn. ¿Te lo imaginabas?

Sorprendentemente, ninguno de ellos lleva oficialmente el apellido Derbez, sino González, aunque el apellido de la madre de Eugenio, la actriz Silvia Derbez, se convirtió en el apellido artístico que todos reconocen.

Por qué Eugenio y sus hijos usan el apellido Derbez

El actor y comediante mexicano adoptó Derbez como nombre artístico desde sus primeros pasos en la actuación. Su madre, Silvia Derbez, fue una figura muy influyente en la televisión mexicana, y usar su apellido le permitió construir una identidad reconocida en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con el mismo Eugenio, por esa razón, sus hijos también crecieron bajo este apellido de manera profesional, aunque legalmente siguen siendo González.

Cómo se llama cada hijo de Eugenio Derbez oficialmente

Este detalle ha causado confusión entre fans y medios, quienes asumen que todos comparten el mismo apellido artístico, pero la realidad es distinta:



Vadhir González es el hijo varón mayor y también actor y cantante.

es el hijo varón mayor y también actor y cantante. José Eduardo González ha trabajado en cine y televisión desde joven.

ha trabajado en cine y televisión desde joven. Aitana González y Aislinn González mantienen el apellido legal, aunque en medios y redes se les reconoce como Derbez.

Quiénes son las mamás de los hijos de Eugenio Derbez

Cada hijo de Eugenio Derbez tiene una historia familiar distinta y muy ligada al mundo del espectáculo. Vadhir González es hijo de Silvana Prince, una bailarina, exmodelo y artista plástica de origen mexicano. José Eduardo González nació de Victoria Ruffo, reconocida actriz de melodramas televisivos.

Aitana González es hija de Alessandra Rosaldo, cantante y actriz que ha destacado tanto en música como en televisión. Finalmente, Aislinn González es hija de Eugenio y Gabriela Michel, una reconocida actriz de doblaje.

Qué significa esto para la identidad artística de “los Derbez”

Aunque legalmente usan González, la familia ha construido su legado artístico bajo Derbez, un apellido que ya es sinónimo de comedia, talento y televisión en México y en el extranjero. Esta decisión muestra cómo los nombres artísticos pueden diferir de los legales sin afectar la reputación ni la trayectoria profesional.