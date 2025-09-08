Greg Cipes, el actor fue despedido en medio de su lucha contra el Parkinson

Greg Cipes es un actor de doblaje que tiene 45 años y más de 20 años de experiencia. Tal es así que dio vida a Adonis y al soldado HIVE, además de al Chico Bestia en las nueve temporadas de “Jóvenes Titanes”. Sin embargo, al revelar que padece la enfermedad de Parkinson, su carrera profesional dio un giro rotundo y fue despedido sin ninguna explicación o razón “aparente”.

Eduardo Yáñez niega tener Parkinson y aclara la raíz del rumor [VIDEO] El actor negó tener Parkinson, y aclaró que todo surgió a raíz de una reacción a medicamentos que actualemente ya no toma.

No importó su profesionalismo y sus años de experiencia, Greg Cipes fue desplazado tras revelar la dura situación de salud que atraviesa. Esto generó polémica en las redes sociales, donde sus seguidores exigen a Warner Bros su reincorporación.

¿Quién es y qué pasó con Greg Cipes?

Greg Cipes fue parte de “Jóvenes Titanes” desde su estreno en el año 2003 con el papel Beast Boy, pero eso no fue suficiente para conservar su empleo. Ahora, al revelar la verdad sobre su enfermedad, su talento en el doblaje no importó y fue despedido.

Con más de 200,000 seguidores en su cuenta de Instagram, Gregory Cipes es reconocido por su manera de dar vida a icónicos personajes en “Young Justice, Ben 10”, “Milo Murphy’s Law”, “Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Ultimate Spider-Man” y “DC Super Girls”.

Pese a este hecho, el actor, afirman sus fanáticos, fue discriminado por la reconocida productora solo por tener Parkinson. Esta situación ha enfadado a todos sus seguidores y ha impactado fuertemente a Greg Cipes.

¿Qué dijo el actor sobre su despido y el Parkinson que padece?

Si bien la noticia ha tenido gran repercusión y ha generado malestar entre los seguidores de Greg Cipes, lo real es que hasta el momento la productora no ha dado declaraciones. Los internautas esperan que Warner Bros reconsidere reincorporarlo nuevamente, por lo que habrá que aguardar para saber qué sucederá en los próximos días.

Mientras, el actor Greg Cipes no hizo mayores revelaciones al respecto y solo se limitó a declarar: “Warner Bros me despidió literalmente el Día de San Valentín, justo después de que compartiera públicamente mi diagnóstico de Parkinson”.