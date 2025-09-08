¿Verá al rey Carlos y a William? El príncipe Harry está en Reino Unido y visitó un lugar muy importante para su familia

En los últimos años, cada vez que el príncipe Harry visita su país natal surgen las especulaciones sobre alguna nueva reunión o reconciliación con su padre, el rey Carlos III, y el príncipe William. Normalmente esas especulaciones terminan sin resolverse pero, ¿será esta la ocasión en que se haga realidad?

El príncipe Harry lleva distanciado de la familia real británica al menos desde 2020, en que abandonó sus labores oficiales junto a su esposa, Meghan Markle. El distanciamiento no ha hecho más que crecer luego de que el hijo de Lady Di publicó su autobiografía y ha hecho diversas críticas a su familia.

El príncipe Harry acude a la tumba de Isabel II. ¿Visitará a su padre y hermano?

Este lunes, el príncipe Harry aprovechó su visita a Reino Unido para pasar un momento en la tumba de su abuela, Isabel II. La monarca murió hace exactamente 3 años y sus restos permanecen en la Capilla de San Jorge, en Windsor.

Sin embargo, la visita del duque de Sussex no se debe al aniversario luctuoso de la reina. Harry está en Reino Unido para asistir a un evento de caridad, los WellChild Awards. Esta fundación, a la cual es muy cercana el príncipe Harry, ayuda a niños con graves problemas de salud.

No está claro si el príncipe Harry verá al rey Carlos III o al príncipe William durante su viaje. Si sí, sería la primera vez que se reúne con su padre en un año y medio; el reencuentro anterior sucedió tras darse a conocer el diagnóstico de cáncer que enfrenta el monarca.

Hace unos meses, el duque de Sussex habló con la BBC sobre el distanciamiento con su familia y confesó que le gustaría reconciliarse aunque hay miembros que “nunca lo perdonarán”. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. Él no quiere hablar conmigo por el asunto de la seguridad, pero sería lindo reconciliarnos”.

Cabe recordar que el príncipe Harry perdió una batalla legal hace unos meses, en la cual luchó por disponer de los mismos niveles de seguridad para él y su familia que cuando era un miembro con labores oficiales de la familia real. Sus abogados habían acusado que el duque estaba recibiendo un “tratamiento inferior”.