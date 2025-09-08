Camilo se viste de luto momentos antes de subir al escenario

El artista Camilo Echeverry es uno de los más populares en la actualidad gracias a que ha sabido rodearse de un fandom muy fiel. Recientemente, en medio de un concierto en España, la noticia por la muerte de un ser querido lo acribilló, por lo que decidió compartirlo con su público del cual recibió su enorme afecto.

Camilo Echeverry es mundialmente conocido por su particular estilo de hacer música y sus pegadizas canciones. Además, el cantante colombiano forma parte de la familia del talentoso cantautor Ricardo Montaner luego de contraer matrimonio con su hija, Evaluna.

¿Qué noticia entristeció a Camilo Echeverry?

El momento que volvió viral a Camilo Echeverry ocurrió en España, en donde está desarrollando una gira de conciertos, y fue compartido en la cuenta de Instagram /latribu.mexico. “Durante el concierto de hoy en Albacete, Cami compartió un momento muy emotivo y personal”, señala el posteo.

Tanto Camilo como el posteo compartido dieron cuenta sobre la muerte de su querida perrita llamada Malvina. “Justo a un par de horas de salir me llamaron mis papás para decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, se fue al cielo”, sentenció el artista compartiendo su dolor.

¿Qué dijo Camilo ante la muerte de su perrita?

El cantante se encontraba sobre el escenario, con su guitarra en mano, y dejó abierto su corazón ante su fiel fandom. “Estaba pensando cómo hago para hacer que no se me note que estoy pasando por un momento difícil”, sentenció y desató el aplauso de su público como muestra de acompañamiento.

Camilo Echeverry guardó silencio y se llevó la mano a los ojos porque no podía contener las lágrimas. El cantante colombiano mostró así su tristeza por haber perdido a su mascota, mientras sus fanáticos no dejaron de apoyarlo con aplausos y, en redes sociales, se multiplicaron los comentarios con mensajes de cariño ante esta situación.