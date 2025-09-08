Yulianna Peniche se compromete tras polémico rompimiento con ‘El Parejita’ López

Tras el polémico final de la relación que sostuvo con el exfutbolista José Luis ‘Parejita’ López, la actriz Yulianna Peniche anunció que llegará al altar de la mano de su novio Marcos Abella Terrazo, del que se sabe poco, pero con quien se ha dejado ver profundamente enamorada.

La pedida de matrimonio se llevó a cabo en el Hotel Banyan Tree Mayakoba en Playa del Carmen, Quintana Roo durante el fin de semana pasado. La actriz compartió una serie de fotografías del momento en que recibió el anillo. “¡Sí! ¡Sí acepto, mi amor! En esta vida y en todas, me caso contigo”, escribió Peniche en el post.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Yulianna está comprometida. En 2020, José Luis ‘Parejita’ López le pidió matrimonio tras un año de relación, sin embargo, el final de esa historia no terminó cómo el exfutbolista esperaba, no sólo porque la boda nunca ocurrió, sino porque se enteró de su rompimiento a través de medios de comunicación.

Así fue el rompimiento entre ‘El Parejita’ López y Yulianna Peniche

Durante una entrevista, el exfutbolista dio a conocer que Yulianna Peniche nunca le informó que había concluido la relación. “Ella llegó a su acuerdo solita. No me dijo nada y yo sólo vi un video de un programa donde decía que ya habíamos terminado” afirmó.

Asimismo, indicó que la noticia de su rompimiento llegó por sus familiares, quienes le mostraron las declaraciones de Peniche. “Me preguntaron que si ya habíamos terminado y yo pregunte que con quién y entonces me muestran el video donde sale ella (Yulianna) llorando y diciendo que nuestra relación había llegado a su fin”, contó.

Ante ello, Yulianna Peniche rechazó que los hechos se hayan dado como contó ‘El Parejita’ López. “Cada quien puede decir lo que quiera, mi corazón, yo soy una mujer que tiene educación, desde los 4 años que he tenido novio, he cortado con todos, con todos”, aseveró en un breve encuentro con la prensa en mayo de 2023.

