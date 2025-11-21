¿Cuáles son las monedas conmemorativas de 20 pesos más buscadas en 2025 y cuánto valen?

El 2025 está a punto de terminar y, con ello, vuelve al tema la evolución que la numismática ha tenido en México gracias a la cantidad de personas que desean obtener pecunias para su colección. Ante ello, vale conocer las monedas conmemorativas más buscadas a lo largo de este año.

Lo primero que tienes que saber es que algunas de estas monedas conmemorativas fueron lanzadas por el Banco de México hace solo unos años y, dentro de sus características, cuentan con un diseño dodecagonal. Por ende, resulta interesante conocer sus antecedentes históricos y lo que las hace llamativas al público.

¿Cuáles fueron las monedas conmemorativas más buscadas del 2025?

De acuerdo con El Heraldo Binario, la moneda de 20 pesos de la Cultura Maya es una de las más buscadas no solo porque forma parte de la Familia C1, sino también por el hecho de rendir un homenaje a la grandeza de la cultura maya a través de una representación del Templo de las Inscripciones.

La moneda conmemorativa de 20 pesos de Emiliano Zapata, que sí forma parte de la nueva familia del Banco de México emitida en 2019, también es de las más buscadas al grado de contar con un incremento en su valor, sobre todo, en aquellas que no se encuentran en circulación actual.

Finalmente, la moneda de 20 pesos que corresponde al Bicentenario de la Independencia de México también está entre las más buscadas no solo por la belleza estética que tiene, sino por contar con los rostros de José María Morelos y Pavon, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

¿Cuánto valen estas monedas conmemorativas?

Expertos en numismática señalan que algunas de estas piezas pueden valer hasta 80 pesos considerando que varias de estas siguen en el mercado actual; sin embargo, existen personas que piden millones de pesos por ellas al venderlas en internet por características o errores de acuñación que las hacen únicas o difíciles de repetir.