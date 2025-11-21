Estos son los mejores trucos de maquillaje para brillar en la cena de Navidad

Comienzan los preparativos para que millones de personas al interior de México disfruten de la Navidad, una de las celebraciones más importantes del año. Ante ello, tanto mujeres como hombres han comenzado a pensar en el maquillaje que utilizarán durante la cena y frente a sus familiares.

Son muchas las personas quienes desean verse radiantes y espectaculares en la cena de Navidad, el momento más mágico de la noche en donde toda la familia se une para compartir alimentos como pavo, bacalao o romeritos. Ahora bien, ¿qué trucos de maquillaje puedes utilizar durante este periodo?

¿Qué trucos de maquillaje utilizar para la cena de Navidad?

Una base ligera con un acabado natural siempre sobresale en este tipo de celebraciones como la Navidad. Se trata de una fórmula ligera que ayuda a tener un acabado satinado y que puede mezclar una gota de iluminador sobre la base antes de que decidas aplicarla a tu rostro.

Los labios rojos siempre son tendencia; sin embargo, destacan mucho más gracias a la alusión de colores que aparecen en Navidad. En ese sentido, si tu deseo es la sofisticación puedes mezclar todos vino y borgoña a través de sellar el labial con un poco de polvo traslúcido.

Finalmente, el iluminador estratégico puede ser tu mejor amigo antes de la cena navideña, aunque para ello deberás colocar una pequeña cantidad de puntos altos en el rostro para, posteriormente, conseguir el brillo que tanto habías soñado para disfrutar de los alimentos junto a tu familia.

¿Es necesario seguir una tendencia de maquillaje para disfrutar de la Navidad?

Más allá de seguir las tendencias que hay en internet, lo más importante es sentirte cómoda y tranquila con lo que decides utilizar en cuanto al maquillaje se refiere. Recuerda que la cena de Navidad es un momento íntimo y especial en donde podrás disfrutar de la compañía de tus familiares y seres queridos.