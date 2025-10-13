Esta comediante es cancelada e investigada por patear a un niño que le pidió una foto

La comediante Nawell Madani quedó en medio de una polémica luego de haber sido denunciada por, supuestamente, haber agredido físicamente a un niño de 6 años de edad. La Fiscalía de París investiga a la también activista mientras sus abogados presentarán su versión de lo ocurrido.

El hecho ha sorprendido a la prensa internacional por lo que las miradas giran en torno a Nawell Madani. Por ahora, la comediante no se ha expresado públicamente tras la denuncia pero se sabe que lo hará a través de su cuerpo de abogados.

¿Por qué denunciaron a Nawell Madani?

De acuerdo con lo revelado por medios franceses, Nawell Madani fue denunciada por el padre de un niño de 6 años de edad por “violencia voluntaria contra un menor”. El hecho al que se hace referencia habría ocurrido en la avenida de los Campos Elíseos, París, cuando un niño identificado como Djulian y sus hermanos se acercaron a la famosa.

En ese marco, los niños le habrían pedido a Nawell Madani tomarse una fotografía pero su respuesta fue negativa. Según el padre de los niños, la comediante habría golpeado al menor de 6 años con una patada en el pecho y lo habría hecho caer.

¿Qué indica la denuncia contra Nawell Madani?

La familia del menor presentó una denuncia contra Nawell Madani en la que precisaron que el niño tuvo que ser derivado al Hospital Necker en donde se confirmó que no tenía lesiones de gravedad y fue dado de alta médica.

La denuncia interpuesta contra Nawell Madani no solo pide que el peso de la ley caiga sobre la artista sino que esta realice un pedido de disculpas público. Como se manifestó, por ahora la humorista no se ha expresado al respecto pero su cuerpo de abogado presentará en las próximas horas su versión de lo ocurrido, en donde se señalaría que se sintió invadida en su privacidad.