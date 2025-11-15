Reconocido cantante fue picado por una avispa y murió

El mundo de la música se encuentra de luto, sobre todo el ámbito de la cumbia, debido a que murió el conocido cantante, Osvaldo César Zaldivas, quien perdió la vida tras ser picado por una avispa.

De esta manera los medios dieron a conocer la muerte del famoso cantante, Osvaldo César Zaldivas, quien fue el fundador e integrante de "Cumbia Eterna". El músico perdió la vida debido a la picadura de este insecto.

¿De qué murió el cantante?

La muerte fue el pasado 13 de noviembre y los medios internacionales, mencionaron que el integrante del grupo "Cumbia Eterna"estaba en su casa cuando una avispa lo picó, provocando una fuerte reacción alérgica. Si bien fue trasladado de emergencia rápidamente a un hospital, horas más tarde murió.

Medios argentinos dieron a conocer específicamente que el cantante se encontraba lavando su vehículo por lo que no percibió la presencia de la avispa. Cuando la vio intentó matarla pero recibió un piquete que le desencadenó una fuerte reacción alérgica.

Rápidamente fue llevado a un hospital donde se le realizaron los primeros auxilios pero lamentablemente su salud se fue complicando ya que resultó alérgico al veneno de avispa.

De esta manera, Osvaldo César Zaldivas, presentó cierre torácico progresivo y problemas para respirar que le ocasionaron un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el músico falleció.

Por el fallecimiento, las autoridades argentinas comenzaron una investigación con el objetivo de poder aclarar el hecho sucedido. Los familiares y amigos del cantante Osvaldo César Zaldivas, lo despidieron reconociendo el gran trabajo que llevó a cabo como integrante de "Cumbia Eterna".

¿Quién era Osvaldo César Zaldivas?

Osvaldo César Zaldivas fue un famoso cantante que murió el pasado jueves 13 de noviembre después de ser picado por una avispa. El integrante de "Cumbia Eterna" era alérgico al veneno.

En su carrera, el cantante de cumbia se destacó por su talento en la música cumbia. Contaba con gran fama en varias partes de Argentina y Uruguay.