Gaby Spanic sorprendió con su cambio tras pasar por procedimientos estéticos

Gaby Spanic ha causado mucho revuelo en sus redes sociales debido a que compartió historias en su perfil de Instagram, donde muestra los grandes resultados que obtuvo por medio de un procedimiento estético que se realizó en Brasil.

Verónica Montes habló de su enfermedad autoinmune y Gaby Mellado reveló sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras TV Azteca [VIDEO] Verónica Montes habló de su estado de salud tras ser diagnosticada con una delicada enfermedad autoinmune y Gaby Mellado compartió las malas experiencias que vivió con Ana Brenda Contreras.

La actriz venezolana, que obtuvo un gran papel en La Usurpadora, mostró como estaba antes y cómo quedó luego de los tratamientos. Esto tomó por sorpresa a sus seguidores y muchos cuestionan qué se hizo Gaby Spanic para verse más joven.

¿Qué procedimiento se realizó Gaby Spanic?

Gabriel Spanic luce con los labios visiblemente más delgados, un rostro más ovalado, ausencia de bolsas en los ojos y pómulos desinflamados, lo que, según la impresión generalizada, la hace lucir “20 años menor”.

Esta transformación se llevó a cabo en JK Advanced Aesthetics, clínica brasileña reconocida como “Mejor Clínica Estética de Lujo” en The Best of Life style Awards 2025, otorgado por Go Where Magazine en asociación con Jovem Pan.

La actriz se sometió a los siguientes tratamientos:

Lifting temporal (Fios de PDO)

Este es un procedimiento conocido como hilos tensores, cuyo objetivo es elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto lifting inmediato.

Fios de PDO en toda la cara

La aplicación de hilos de PDO también se realizó de forma más amplia en el rostro, lo que ayuda a redefinir contornos y estimular la producción de colágeno.

Preenchimentolabial (Relleno labial)

Mediante este procedimiento se puede dar forma y armonía a los labios, lo que explicaría el aspecto más estilizado que mostró en su reciente imagen.

Preenchimento de mento (Relleno de mentón)

Este es utilizado para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor armonía a los rasgos.

Preenchimento no malar (Relleno en pómulos)

Por medio de esta técnica se puede recuperar volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno del rostro.

Instagram Estos son los cambios.

Laser RedTouch

Es una tecnología láser diseñada para mejorar la textura de la piel, promover regeneración y aportar luminosidad.

Esto ha llevado a que la actriz se vea mucho más joven por lo que en las redes sociales se ha desatado el debate.

