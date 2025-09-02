Celebridades mexicanas que tienen títulos universitarios y no lo sabías

No todo en la vida para todas las celebridades es fama, luces y cámaras. En México, hay varias celebridades han demostrado que la preparación académica también formó parte de sus vidas en algún momento de su historia. Algunos de ellos comenzaron sus estudios antes de convertirse en las figuras icónicas que son hoy en día, mientras que otros decidieron terminarlos cuando ya estaban consolidados en el mundo del entretenimiento.

Celebridades mexicanas con títulos universitarios que sorprenden

A continuación, aquí te presentamos a algunas de las celebridades mexicanas con títulos universitarios que seguramente no sabías que lo tenían.

Gabriela Goldsmith

Antes de convertirse en actriz, Gabriela obtuvo su título como Cirujano Dentista por la UNAM y no solo eso, sino que también obtuvo una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac.

Lorena del Villar de Rivera (Gabriela Goldsmith) em Simplemente María (1989/1990) pic.twitter.com/o9aP26v4Z7 — Renan Cezarino Lopes (@Renancezarino1) August 23, 2025

Chabelo (Xavier López)

El público siempre lo recordará como el popular conductor infantil de televisión; sin embargo, él también logró conseguir su título de medicina en la UNAM. Incluso durante un tiempo ejerció su carrera antes de dar su salto a la TV.

Te quisimos tanto, Chabelo.



Gracias por cuidarnos tanto tiempo. pic.twitter.com/A9Y9mHcIwy — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 25, 2023

Eduin Caz (Grupo Firme)

Se graduó como Licenciado en Mercadotecnia en la UABC en 2021. Esto lo logró ya estando en el medio del entretenimiento, incluso lo compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

Aarón Mercury, Eduin Caz

Grupo Firme EVOLUCIÓN 🔥 pic.twitter.com/6SZXz6pPnq — Paola López (@paolapezlo) May 8, 2025

Valentín Elizalde

Además de su legado en el regional mexicano, el cantante consiguió su título como licenciado en derecho en la Universidad de Sonora.

Valentin Elizalde siempre dio lo mejor en sus conciertos, bailaba con las fans, firmaba sombreros, cintos hasta bolsas mientras nos cantaba: "La papa, mi amante, la loba del mal, entre otras" un artista de 24 kilates, el gallo de oro 🐓 pic.twitter.com/Cop2B17YoZ — Nina  (@Ninurri) November 24, 2024

Selena Quintanilla

La reina del Tex-Mex estudió Administración de Empresas en California, carrera que por cierto le ayudó a lanzar su propia línea de ropa y tiendas.

29 years ago today, we lost Selena Quintanilla at 23.



RIP "Queen of Tejano” 🕊️🙏🏽💔



pic.twitter.com/vzx6rthnEF — BUILD MORE HOUSING! (@Dartagan_Llore) March 31, 2024

Gabito Ballesteros

Antes de los corridos tumbados, concluyó la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Unilider en Hermosillo, Sonora.

Peso Pluma junto a Natanael Cano y Gabito Ballestero cantando "LADY GAGA" en el Palacio de los deportes 🇲🇽 pic.twitter.com/oGPRI8Htjx — Yeska Verde 🦎 (@gato__man) September 20, 2024

Cepillín

El payasito de la tele en realidad era odontólogo de profesión y esto lo llevó a pintarse la cara de payaso para que los niños no le tuvieran miedo durante sus consultas dentales.

Cómo olvidar cuando Cepillin le dió un pase a una bruja 🦜 pic.twitter.com/bwivV4Im0Z — El CondeNado (@elconde_nad0) August 25, 2025

Pedro Sola

El tío Pedrito es reconocido como el popular conductor de Ventaneando, pero antes de eso, estudió Economía en la UNAM y trabajó como economista varios años.

Vi que Pedro Sola es Trending topic y creí que le había pasado algo!



Después recordé que soy yo y que me encuentro bien. 😅🤪 pic.twitter.com/TAraWuXv1k — Pedro Sola (@tiopedritosola) October 28, 2020

Sin duda, estas celebridades mexicanas demuestran que el éxito artístico no está peleado con la educación universitaria. Sus historias inspiran a muchos jóvenes a combinar el talento con disciplina académica.

¿Ya sabías que todas estas celebridades estudiaron carreras universitarias?

