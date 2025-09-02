inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Celebridades mexicanas que tienen títulos universitarios y no lo sabías

Más allá de los escenarios, varias celebridades mexicanas también se han destacado en lo académico. Conoce a estas celebridades que han sorprendido a todos.

Celebridades mexicanas que tienen títulos universitarios y no lo sabías
Crédito: Pedro Sola Instagram | @tiopedritosola
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

No todo en la vida para todas las celebridades es fama, luces y cámaras. En México, hay varias celebridades han demostrado que la preparación académica también formó parte de sus vidas en algún momento de su historia. Algunos de ellos comenzaron sus estudios antes de convertirse en las figuras icónicas que son hoy en día, mientras que otros decidieron terminarlos cuando ya estaban consolidados en el mundo del entretenimiento.

Celebridades mexicanas con títulos universitarios que sorprenden

A continuación, aquí te presentamos a algunas de las celebridades mexicanas con títulos universitarios que seguramente no sabías que lo tenían.

Gabriela Goldsmith

Antes de convertirse en actriz, Gabriela obtuvo su título como Cirujano Dentista por la UNAM y no solo eso, sino que también obtuvo una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac.

Chabelo (Xavier López)

El público siempre lo recordará como el popular conductor infantil de televisión; sin embargo, él también logró conseguir su título de medicina en la UNAM. Incluso durante un tiempo ejerció su carrera antes de dar su salto a la TV.

Eduin Caz (Grupo Firme)

Se graduó como Licenciado en Mercadotecnia en la UABC en 2021. Esto lo logró ya estando en el medio del entretenimiento, incluso lo compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

Valentín Elizalde

Además de su legado en el regional mexicano, el cantante consiguió su título como licenciado en derecho en la Universidad de Sonora.

Selena Quintanilla

La reina del Tex-Mex estudió Administración de Empresas en California, carrera que por cierto le ayudó a lanzar su propia línea de ropa y tiendas.

Gabito Ballesteros

Antes de los corridos tumbados, concluyó la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Unilider en Hermosillo, Sonora.

Cepillín

El payasito de la tele en realidad era odontólogo de profesión y esto lo llevó a pintarse la cara de payaso para que los niños no le tuvieran miedo durante sus consultas dentales.

Pedro Sola

El tío Pedrito es reconocido como el popular conductor de Ventaneando, pero antes de eso, estudió Economía en la UNAM y trabajó como economista varios años.

Sin duda, estas celebridades mexicanas demuestran que el éxito artístico no está peleado con la educación universitaria. Sus historias inspiran a muchos jóvenes a combinar el talento con disciplina académica.

¿Ya sabías que todas estas celebridades estudiaron carreras universitarias?

También te puede interesar: Belinda anuncia un dueto “de chicas superpoderosas” y desata rumores de colaboración con Cazzu

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×