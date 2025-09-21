Así se despidió Linet Puente de la conductora Débora Estrella que falleció en trágico accidente

Linet Puente, al conocer la historia sobre la muerte de la querida conductora en el trágico accidente aéreo, ha publicado en las redes sociales un fuerte mensaje, compartiendo sus más sinceras condolencias y explicando que para ella es muy difícil entender la terrible pérdida. Un emotivo texto que fue acompañado de imágenes inéditas.

Son muchos los conductores y conductoras que han compartido su gran tristeza, considerando que era una mujer reconocida por su trabajo y su personalidad. Para que sepas todos los detalles al respecto, te diremos todo lo que se sabe sobre la emotiva publicación.

¿Qué imágenes compartió Linet Puente?

Linet Puente es otra reconocida personalidad en la televisión, quien al enterarse del fallecimiento de la querida conductora en el trágico accidente, no dejó pasar el momento para compartir unas emotivas palabras para despedirse de su colega, Débora Estrella:

“No puedo. Es demasiado triste saber que te fuiste Débora Estrella”.

Compartió varias fotos donde las vemos juntas, pasando y compartiendo todo tipo de experiencias. En especial, cuenta todos los momentos que vivieron al estar en un reconocido noticiero. Además, de agradecerle al ayudarla a sobrepasar un duelo que experimentó Linet:

“Gracias por esa videollamada a la distancia en uno de los momentos más tristes de mi vida. Nunca lo olvidaré”.

Linet Puente explica que extrañará poder vivir momentos con ella, también mencionando que será muy difícil no pensar en ella. Siendo una noticia que a varios conductores y usuarios, tomó por sorpresa lo repentino de los hechos.

Así como ella, son varios los conductores y conductoras de noticieros que se han encargado de compartir sus condolencias para sus familiares y amigos quienes están pasando por el terrible anuncio.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Hasta el momento, se sabe que la querida conductora, Débora Estrella, el sábado 20 de septiembre del 2025, iba a tomar un vuelo en una avioneta de CEAM (escuela de aviación). Se sabe que ella y el piloto fallecieron en un trágico accidente aéreo.

Sin embargo, la investigación continúa. Las autoridades son las encargadas de verificar las causas que provocaron el siniestro, quienes con el paso del tiempo y los nuevos hallazgos que se encargarán de notificar al público.