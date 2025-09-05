Asesinan a hermano de querido participante de MasterChef México

La vida del exparticipante de MasterChef México, Romario Ventura, ha recibido un duro golpe en las últimas horas debido a que su hermano fue asesinado en el estado de Guerrero. Fue a través de sus redes sociales que el influencer dio a conocer la triste noticia y recibió el acompañamiento de sus seguidores.

¿Quién es Romario Ventura de MasterChef México?

Romario Ventura incrementó la fama generada en redes sociales por el contenido que comparte luego de participar en el popular reality show. Su estilo de vida le ha permitido rodearse de un amplio fandom que no deja de crecer y que ahora lo acompaña en un momento muy triste de su vida y de toda su familia.

¿Cómo anunció Romario Ventura de MasterChef México el asesinato de su hermano?

Fue en su cuenta oficial de la red social Facebook que Romario Ventura informó a sus seguidores sobre el asesinato de su hermano. El influencer compartió los detalles de la ceremonia fúnebre e invitó a quienes quisieran acompañar a su familia en este momento de dolor.

“Quien sea gustoso de acompañarnos a las Misas en memoria del fallecimiento mi hermano Ronaldo Ventura Ivarez, comienzan el día de mañana viernes 05 de septiembre al sábado 13 de septiembre, las misas serán en la Iglesia de San Juan Bautista ubicada en la cabecera municipal de Copala a las 8AM”, escribió Romario Ventura en el posteo.

¿Qué se sabe del asesinato de Ronaldo Ventura?

La muerte del hermano de Romario Ventura se produjo en la mañana del miércoles 3 de septiembre en medio de un ataque armado en el estado de Guerrero. El hecho de sangre se produjo en medio de un funeral y el caso tiene a dos personas detenidas.

Mientras, Romario Ventura mantiene el contado con sus seguidores en redes sociales en donde comparte su dolor y recibe mensajes de afecto y apoyo. En sus posteos, el influencer ha expresado “Mi consuelo es saber que en la otra vida te volveré a ver hermanito” junto a una fotografía del ataúd en donde descansa su hermano.

“Amigos y familiares agradezco de corazón a todos los que me llamaron y se tomaron el tiempo de escribirme. Créanme es difícil procesar esta situación, les agradezco mucho. Discúlpenme si no les respondo a todos, un mar de mensajes. Gracias de todo corazón”, expresó Romario Ventura en las últimas horas.