Salma Hayek festejó su cumpleaños con una sensual FOTO en traje de baño

Salma Hayek es una de las actrices de Hollywood más sexys y encantadora. El pasado 2 de septiembre la famosa actriz estuvo celebrando sus 59 años con una foto muy sensual.

Oscar 2023 | ¡Antonio Banderas habla de “El Gato con Botas 2"! [VIDEO] Antonio Banderas, nominado a Mejor Actor en 2020, nos cuenta sobre su nuevo proyecto junto a Salma Hayek. ¿Quién es su favorito para ganar esta noche?

La mexicana dejó ver en su cuenta de Instagram una imagen donde posaba con un bikini rojo, sentada sobre una banca a bordo de una embarcación en alta mar. Por supuesto se inundó de saludos por su cumpleaños.

¿Cómo festejó su cumpleaños Salma Hayek?

En la imagen con la que festejó su cumpleaños podemos ver a la actriz con su bikini rojo y un trago del mismo color. Así mismo tiene un gesto de alzar el brazo a modo de celebración, mientras el atardecer resalta el conjunto.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “59 vueltas al sol y sigo bailando. Brindo por todos ustedes y gracias por el cariño”. Todo este “montaje” realizado por supuesto fue bien recibido por parte de los seguidores y colegas de la industria.

Entre las muestras públicas de afecto destacaron los mensajes de figuras como Anthony Hopkins, quien escribió: “Feliz cumpleaños. Te queremos”. Chelsea Handler saludó a la actriz diciendo “feliz cumpleaños, querida. Nos veremos pronto”.

También Linda Evangelista comentó una serie de corazones y globos. Las distintas reacciones reflejaron la estima hacia la figura de Salma Hayek en el ámbito internacional.

Como era de esperarse Salma estuvo interactuando con medios y seguidores que este tipo de imágenes forman parte de un proceso de aceptación corporal y celebración del paso del tiempo.

“Recuerdo cuando era joven y atractiva, solía mirar esta revista y quería ver quién era la nueva modelo, la nueva chica del momento. Nunca se me ocurrió que yo podría estar en esa portada porque no se veían como yo”, reconoció en una entrevista.

Sin dudas la actriz sigue siendo considerada uno de los íconos más sexys de la industria y se llenó de saludos por su cumpleaños.