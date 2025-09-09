Santaella revela detalles de la supuesta relación que sostuvo con Juan Gabriel

Hace nueve años que Juan Gabriel dejó el plano terrenal, pero, quizás, no habrá día que no se hable de su música, su incomparable lírica y, lamentablemente, sus polémicas. Tras el noveno aniversario del ‘Divo de Juárez’, Santaella, cantante español que saltó a la fama bajo el nombre de Jas Devael, reveló detalles de la supuesta relación amorosa que habría entablado con el ícono mexicano, la cual habría terminado por una presunta infidelidad del compositor.

Santaella reconoció que el amor que sintió por ‘Juanga’ era genuino, pues antes de que se topara con el cantante, no había tenido otra relación, incluso, reveló que en España mantuvo noviazgos con mujeres sin conocer el término bisexual.

“Él siempre me decía: ‘seguramente tienes un amor en cualquier puerto allá en España’, pero pasaron los años y vio que no. La verdad en la escuela me gustaba las niñas también, ahora sé que tiene esa palabra de bi (sexual), pero lo que sé es que el estar con él día a día, la manera de protegerme me envolvió y me enamoré”, contó en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Según el español, el círculo cercano al cantante afirmaba que la supuesta relación habría provocado que Juan Gabriel cambiara su estilo de vida y actitud. “Mucha gente que lo conoció en diferentes etapas de su vida me contó que lo veían conmigo, lo feliz que lo veían, lo espléndido, lo relajado no lo habían visto nunca”, destacó.

Santaella recordó al ‘Divo de Juárez’ como un ‘coqueto por naturaleza’, situación que presuntamente provocó que la supuesta relación se habría terminado. “Lo amé hasta que me engañó. Las cámaras que dicen el día, la hora y el lugar, se me vino el mundo abajo porque algo en mí se había roto por completo”.

‘Eterno’, el álbum póstumo de Juan Gabriel sale a la luz

Con 20 canciones, algunas inéditas, nuevas versiones y covers, este lunes se estrenó Eterno, el álbum póstumo del ‘Divo de Juárez’ bajo la producción de Guillermo Hernández Galicia, director musical, coordinador y director de mariachi del ‘Divo de Juárez’, a quien se le encomendó el proyecto tras más de dos décadas trabajando de forma cercana con el artista.

De acuerdo con el productor, antes de partir, Juan Gabriel tenía un objetivo claro: llegar a las nuevas generaciones. El álbum contó con la participación del Mariachi del Divo Alma de Juárez y la Orquesta JG, así como del ingeniero Aneiro Taño, quien también había trabajado previamente.

