Peligro: Esto te pasará si pasas mucho tiempo sentado en la taza del baño

En una era donde el teléfono celular es una pieza que vive atada a las personas, las redes sociales son las culpables de que el tiempo en todo sitio esté ligado a ellas. Y un espacio donde ya se ha normalizado el uso del dispositivo móvil es el baño. Muchas personas se tardan un tiempo considerable sentados en la taza del baño, pero los expertos de la salud lanzan esta severa advertencia.

¿Por qué usar el celular en la taza del baño perjudica mi salud?

En un principio los cuestionamientos de esta acción se iban hacia el lado higiénico y la crítica a la incapacidad de soltar el celular. Sin embargo, la salud también entra en juego en este cuestionable asunto que cada vez es más señalado. Y es que el sistema digestivo podría estar recibiendo un daño bastante severo. Esto indican los especialistas.

Estudios de distintos sitios gubernamentales y privados relacionados al tema de la salud han indicado que cada vez más personas practican el estar viendo redes sociales mientras se encuentran en la taza del baño. Sin embargo esto aumenta en un 46% tu posibilidad de padecer hemorroides.

¿Es necesario dejar el celular cuando se usa la taza del baño?

Si las personas no quieren terminar con las venas hinchadas en el área rectal (eso es lo que hacen las hemorroides o almorranas) se recomienda dejar la práctica del uso de las redes sociales mientras se realizan las necesidades en la taza del baño. Y es que este estudio indicó que sí incrementa considerablemente la posibilidad de padecer esta incómoda enfermedad.

Por ello, como un complemento ideal, se recomienda también consumir una dieta rica en fibra, tomar mucha agua y hacer ejercicio de manera recurrente. Y cualquier incomodidad en esa zona al hacer del baño, debe ser atendida de inmediato por un experto en la salud.

