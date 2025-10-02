Madre de B King reveló cómo fue el duro reconocimiento de su cuerpo

México tiene sobre sí la mirada de toda la prensa internacional luego de que se hallaran los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown, artistas colombianos que habían llegado para realizar diversas presentaciones. Ahora, Alejandra Salazar, madre del cantante, dio detalles sobre el duro momento vivido al reconocer su cuerpo.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Mientras la investigación avanza y una de las pistas apunta a actos de delincuencia organizada, las redes sociales no dejan de visibilizar el hecho y el pedido de justicia. La madre de B King decidió romper el silencio y contar el traumático presente que vive tras lo sucedido.

¿Qué dijo la madre de B King sobre el reconocimiento de su cuerpo?

Alejandra Salazar concedió una entrevista al periodista Rafael Poveda en donde brindó detalles sobre el calvario que comenzó a vivir desde que B King y Regio Clown fueron declarados como desaparecidos: “Le escribí a las 11 de la mañana y ya no le llegaban los mensajes. Allí empezó mi angustia”, relató.

La madre de B King confirmó que fue su manager quien la llamó para confirmarle la noticia del hallazgo de dos cuerpos sin vida. Alejandra Salazar viajó a México y al llegar le mostraron en una computadora fotografías del torno y “por los tatuajes lo reconocí”.

“Supe de inmediato que era mi hijo. Después fuimos a recoger el cuerpo y me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”, remarcó entre lágrimas la madre de B King.

¿Cómo sigue la investigación por la muerte de B King y Regio Clown?

Los detalles que Alejandra Salazar ofreció dejaron al descubierto el pesar que ella y su familia atraviesan tras los terribles asesinatos. Ahora, mientras los seguidores de los artistas colombianos exigen justicia, la investigación avanza pero sin detalles ventilados a la prensa.

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida y con un mensaje junto a ellos. Sin embargo, mucho más no se sabe sobre las diferentes líneas que los pesquisas están siguiendo, mientras sus familias siguen de cerca y con profundo dolor los procedimientos.