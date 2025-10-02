Edwin Luna ‘se lava las manos’ de la denuncia de abuso contra su hermano; niega encubrimiento

El cantante Edwin Luna se deslindó de las acusaciones que enfrenta su hermano Miguel, quien fue señalado por su expareja de supuestamente haber abusado sexualmente de su entonces hijastra desde los 9 años. “No se me hace justo que me juzguen a mí. Hagan su labor como debe ser y que el que sea responsable de los actos pague sus consecuencias”, expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

A través de su perfil de Facebook, Ilse Landeros, expareja del hermano del cantante, indicó que cuando confrontó a Miguel, quien era servidor público en Nuevo León afiliado al Partido Acción Nacional (PAN), este le respondió que ‘no sabe por qué lo hizo’.

“A las autoridades no les importa el riesgo que existe que él vuelva a huir, no les importó liberarlo cuando estamos a tan sólo a tres días de la audiencia, tampoco les importó la integridad de mi hija, ya que no le pusieron ninguna medida de protección”, escribió.

Edwin Luna se deslinda de las acusaciones hacia su hermano; esto dijo

El cantante negó que haya usado algún tipo de influencia en el juicio contra su hermano. “La persona afectada, no tengo absolutamente en contra nada de esa persona porque la entiendo. En base a mi persona, mis sentimientos y toda mi educación, jamás sea un familiar o no lo sea, encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado”, añadió.

“Muchas personas se atreverían a decir por qué lo hice de esa manera, sabiendo que es una persona de mi familia. También tienen que entender que son cosas que a uno no le corresponden y yo pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago, pero la que hace una persona que está al lado de mi vida no me corresponde a mí”, sentenció.

