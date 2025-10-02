Leonardo Aguilar revela extraño consejo de Christian Nodal. “Te hace falta inestabilidad”

En varias ocasiones Leonardo Aguilar ha demostrado la buena relación que lleva con su hermana, Ángela Aguilar, y con su cuñado, Christian Nodal. En una presentación reciente, incluso reveló un consejo que el cantante de regional mexicano le dio como compositor.

El hijo de Pepe Aguilar se encontraba conviviendo con su público durante una presentación y, antes de interpretar una canción, decidió contar una anécdota con Christian Nodal, sobre un consejo que le dio. Aclaró que nunca había contado eso, ni siquiera a sus músicos.

“Estábamos hablando de la composición y le dije: ‘estoy trabado, como que no me salen cosas’”, dijo Leonardo. En respuesta, Nodal le dio un consejo fuera de lo común: “¿sabes qué? Te hace falta inestabilidad en tu vida”.

El público reaccionó con risas ante el consejo de Nodal, que estaría enfocado en tener más drama en la vida para poder aprovechar el sentimiento y escribir más canciones. Leonardo Aguilar le dio la razón a su cuñado y, según contó, lo comprobó posteriormente. “Cuando ya no tengo novia, que empiezo a componer sin parar”.

El cantante reafirmó su anécdota diciendo que hace poco “se hizo más hombrecito”, e inmediatamente después se puso a interpretar.

Leonardo Aguilar, a sus 26 años, tiene tres álbumes publicados bajo la producción y sello discográfico de su padre. Ha lanzado canciones de su composición como “Una y mil razones” y “Tu méndigo recuerdo”.