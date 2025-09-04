Esto respondió la esposa de Bruce Willis a críticas por ya no vivir con el actor

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, respondió a la serie de críticas que ha recibido tras dar a conocer que ya no vive con el protagonista de ‘Duro de matar’. Recientemente, en entrevista con la periodista Diane Sawyer, la exmodelo dijo que el actor habita en una casa de un solo piso que se encuentra al interior del mismo terreno que resguarda el inmueble que compartían. Dichas declaraciones causaron indignación entre los seguidores de la estrella de Hollywood.

Heming argumentó que la decisión de mandar a Willis a otro inmueble se debe a que su estado de salud ha empeorado, por lo que “requiere de una atmósfera calma y serena”. Contó que la casa a la que el actor fue enviado está diseñada para facilitar su movilidad, evitar accidentes y garantizarle tranquilidad.

“Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real. Las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador. A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y a las críticas de los demás”, externó.

Esto dijo Demi Moore sobre la estadía de Bruce Willis en una casa de cuidados

Ante ello, Demi Moore, actriz y exesposa de Willis, respaldó a Heming en una entrevista con Oprah Winfrey, en la que señaló que siente “mucha compasión” por la exmodelo, quien padece afasia y demencia frontotemporal desde hace 3 años.

“Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso, y ella lo menciona en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más”, comentó.

La nominada al Oscar reconoció lo complejo que ha sido ver el deterioro de salud de Bruce Willis, con quien estuvo casada de 1987 al 2000, pues siempre lo vio como una persona “vibrante, fuerte y tan dirigido a cambiar”.