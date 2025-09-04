Esta era la INMENSA FORTUNA de Giorgio Armani cuando murió. ¿Quién lo heredó?

Giorgio Armani fue no solo una figura legendaria en la industria de la moda, sino también un personaje interesantísimo que con su propio talento y habilidad para los negocios llegó a ser el cuarto hombre más rico de Italia.

El diseñador murió este 4 de septiembre de 2025, a la edad de 91 años. Te contamos a continuación lo que se sabe sobre su patrimonio.

Giorgio Armani, el importante diseñador y empresario, murió a los 91 años dejando huella en el mundo de la moda y el entretenimiento.

A cuánto dinero ascendía la fortuna de Giorgio Armani

De acuerdo con el listado 2025 de billonarios de Forbes, Giorgio Armani tenía una fortuna de 11.8 billones de dólares. Es decir, se acercaba a los 12 mil millones de dólares.

Esto lo posicionaba en el número 208 entre los billonarios que existen en todo el mundo. Sin embargo, en su país natal, Italia, era el cuarto hombre más rico para 2025.

La fortuna de Giorgio Armani no se debía solamente a su firma de moda. También incursionó en el maquillaje, skincare, perfumes, diseño de interiores, restaurantes y hoteles.

Quién heredó la fortuna de Giorgio Armani

Todavía no se da a conocer cuál fue la voluntad del diseñador respecto a su herencia, pero es posible que se informe en los próximos días. Armani no tuvo hijos, pero sí tenía varios familiares cercanos y algunos de ellos estarán involucrados en el futuro de la marca. También tenía una pareja, Leo Dell’Orco.

Giorgio Armani era uno de los pocos diseñadores emblemáticos de firmas de lujo que poseían la mayor parte del control sobre su compañía.