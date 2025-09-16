Taylor Swift reaparece tras polémico ‘desaire’ a fans y supuesto embarazo

Tras haber recibido duras críticas y se especulara sobre un supuesto embarazo, la cantante Taylor Swift reapareció junto con su comprometido Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City, luego de que evitó ser vista, de manera muy peculiar, en un partido de la NFL.

Crédito: Instagram@kanebrown

El cantante Kane Brown compartió una fotografía del fin de semana durante el lunes por la noche, en la celebración de cumpleaños de Patrick Mahomes en donde, además de las esposas de los antes mencionados, aparecen Kelce y Swift, sin embargo, la imagen causó revuelo debido a que horas antes, durante el encuentro entre los Chiefs y las Eagles de Philadelphia, la cantante utilizó un muro plegable para que los asistentes del partido no se dieran cuenta de su presencia.

Los hechos se dieron luego de que, el pasado 26 de agosto, Swift y Kelce anunciaron su compromiso, casi dos años después de que hicieron pública su relación. Bajo ese tenor y ante el actuar de la cantante, sus fans comenzaron a especular sobre un posible embarazo, sin embargo, la fotografía de Brown no da indicios de que la pareja esté esperando a su progenitor.

¿Taylor Swift teme por su vida?

La polémica forma en que la cantante pasó desapercibida por los fans se dio días después del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador, en la Universidad Utha Valley el pasado 10 de septiembre, hecho que habría encendido las alertas de la cantante, pues, tan sólo el pasado mes de junio, consiguió una orden de alojamiento contra un acosador llamado Brian Jason Wagner.

Según Tayrlo Swift, Wagnerse aparecía en su casa de Los Ángeles sin invitación, afirmaba que es la madre de sus hijos e incluso llegó a cambiar la dirección de su permiso de conducir a la residencia de la cantante en California. “Hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad, estar en una relación conmigo, creer que soy la madre de su hijo y afirma necesitar verme en persona”, se lee en los documentos legales a lo que ha tenido acceso Page Six.

