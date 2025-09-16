Lis Vega se muestra muy feliz con su nueva pareja, famoso influencer en redes

Lis Vega, actriz de 47 años, se encuentra en el centro de atención pero no por su actuación sino por su vida amorosa. Ella se encuentra nuevamente enamorada del influencer Ryan Hoffman, que es mejor conocido como Rayito.

¡Lis Vega retó a Capi Pérez en un duelo de baile! Se puso bueno [VIDEO] Nuestra querida Lis Vega vino al foro de Venga la Alegría para retar a Capi Pérez en un duelo de baile, ¡ambos lo hicieron bastante bien! ¿Quién ganó?

Esta historia comenzó por casualidad, por lo que Lis manifestó “Yo realmente nunca busco las cosas porque cuando nos conocimos yo ni siquiera iba a estar en el lugar donde él estaba, simplemente coincidimos, en esa coincidencia hubo magia, muchas cosas bien bonitas”.

¿Cómo es la relación de Lis Vega con Rayito?

La pareja se enamoró tras compartir sonrisas compartidas, miradas que no había que explicar y publicaciones en redes sociales que desataron rumores. A principios de este año Lis y Rayito hicieron pública una galería de fotos donde aparecían vestidos de negro con abanicos idénticos.

El influencer no ha cambiado para nada su personalidad: “Se ha dado de manera muy natural, la verdad es que tampoco ha habido un plan o una estrategia para conquistarla. Simplemente yo he sido yo, nos hemos gustado, como somos muy parecidos, tenemos personalidades similares, somos alegres, nos gusta el cotorreo y estoy muy contento porque tengo mucho que aprender”, comentó, abriendo una ventana a la sinceridad que reina entre ellos.

¿Por qué la pareja de Lis Vega ha llamado mucho la atención en redes?

En una entrevista con una consagrada revista de espectáculos, el influencer dijo: “Nos conocimos en una cena, y pues bueno, por una situación u otra ella se terminó sentando en la mesa donde yo estaba, a un lado de mí y terminamos platicando”.

A esto Lis añadió, “Yo creo que existe una conexión inmediata. El amor es una construcción, cada mañana uno tiene que hacer algo por la persona, por los amigos, por la familia, y pues el día a día es lo que hace el amor. Porque lo demás es muy efímero, es un espejismo”.

“Siempre he hecho las cosas que siento sin juzgarme tanto. La felicidad es un estado intermitente, lo más bonito es estar pleno, entonces si estás en esa plenitud, esporádicamente vas a tener momentos felices, pero depende más de uno que de otra persona”, reflexionó Lis Vega.