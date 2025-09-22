Impactante: el exesposo de Débora Estrella informó del accidente sin saber que ella había muerto

El mundo del espectáculo mexicano está consternado por la inesperada muerte de la conductora Débora Estrella, quien perdió la vida en un trágico accidente ocurrido mientras viajaba en la avioneta que la transportaba. Su fallecimiento ha generado profunda conmoción entre seguidores y colegas.

El impacto de la tragedia se intensificó al conocerse que José Luis García, exesposo de la querida presentadora, fue uno de los que informó en vivo sobre el accidente, sin saber que ella se encontraba a bordo. Este inesperado hecho convirtió el relato en un momento aún más doloroso y estremecedor para todos.

¿Cómo comunicó la noticia el exesposo de Débora Estrella?

José Luis García compartió inicialmente en su cuebta de x (Twitter) un mensaje breve pero impactante sobre el accidente aéreo: “Cae avioneta. Confirma PC #NuevoLeón una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García. La aeronave fue captada en video cuando caía a la orilla del río por vecinos”.

José Luis García informaba sobre el trágico accidente, sin saber que se trataba de su exesposa.

El tuit tenía un tono informativo y parecía reflejar la gravedad del siniestro sin personalizar aún la tragedia.

En un principio, su publicación se limitó a narrar los hechos desde un enfoque periodístico, destacando la ubicación del accidente y la confirmación de Protección Civil sobre las víctimas. Muchos seguidores reaccionaron con mensajes de preocupación y solidaridad, sin sospechar que entre los fallecidos podría estar alguien cercano a él.

La reacción del mismo cambió drásticamente cuando se confirmó que Débora Estrella, su exesposa, estaba a bordo de la avioneta. Ante el impacto de la noticia, eliminó la publicación original y compartió su dolor de manera más personal, mostrando la profunda conmoción y sorpresa que le provocó enterarse de la pérdida de alguien tan querida de manera inesperada.

¿Cómo fue la historia de amor entre José Luis García y Débora Estrella?

Débora Estrella y José Luis García vivieron un romance que se extendió por más de diez años, iniciando en Monterrey mientras ambos comenzaban sus carreras en la televisión: ella en TV Azteca y él en otro canal reconocido.

Fuente: Redes Sociales José Luis García y Débora Estrella mantenían un gran vínculo, incluso, después de la separación

Su amor se formalizó el 16 de octubre de 2010, en una boda íntima rodeados de familiares, amigos cercanos y colegas del periodismo. A lo largo de su relación, prefirieron mantener su vida privada alejada del ojo público, aunque de vez en cuando compartían recuerdos especiales en redes sociales, como viajes, aniversarios y celebraciones que reflejaban su complicidad.

En enero de 2020, tras una década de matrimonio, anunciaron su separación a través de un comunicado en redes sociales, señalando que la historia que habían construido juntos llegaba a su fin.

A pesar del término de su relación, mantuvieron una actitud respetuosa y cordial, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. La pareja no tuvo hijos, lo que les permitió priorizar sus trayectorias profesionales y la vida individual de cada uno, sin las responsabilidades de la paternidad.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Débora Estrella?

El trágico accidente que terminó con la vida de Débora Estrella ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó en el municipio de García, Nuevo León. La aeronave, una Cessna XB-BGH destinada a prácticas de aviación, cayó cerca del río Pesquería, en la zona industrial de Interpuerto.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:50 horas, y pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, no fue posible salvar a los ocupantes. Además de Débora, el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta también perdió la vida en el accidente.

Testigos presenciaron cómo la avioneta caía a la orilla del río y lograron capturar en video que se difundió rápidamente en redes sociales. La noticia se propagó de inmediato, causando gran consternación entre seguidores, colegas y el público en general.