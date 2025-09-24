Shakira aparece bailando con Beéle y la funan. “Si odiaba a los infieles, ¿por qué está con uno?”

Hace unas horas Shakira apareció en un video que muchas personas celebraron y otras odiaron, pero que sin duda sorprendió a todos: se le ve bailando con el músico Beéle y se cree que podrían estar anunciando una colaboración próxima.

¿Shakira va a colaborar con Beéle? Así reaccionaron sus fans

En un clip compartido tanto en TikTok como Instagram por Beéle, aparece Shakira bailando muy contenta con su compatriota, al ritmo de la canción “Currucuchu” de la cantante Niña Emilia. Ninguno de ellos aseguró que este fuera el anuncio de una colaboración musical pero, por encontrarse en lo que parece un estudio de grabación, podría especularse que sí.

En TikTok, gran parte de los comentarios hacia la publicación fueron negativos y mencionan las polémicas de Beéle, quien tan solo el año pasado admitió haber sido infiel a su exesposa, Camila Rodríguez. Hace algunas semanas, cuando un video íntimo de Isabella Ladera con él fue difundido, la influencer lo acusó de haber sido el culpable de la filtración.

“No puedes funar a un infiel y apoyar a otro”, “Shakira, éste es del equipo de Piqué” y “si odiaba tanto a los infieles, ¿por qué está con uno?”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en TikTok. “Falta que salga bailando con Nodal”, escribió alguien más, mientras otra persona le dijo: “pestañea si estás en peligro, Shaki”.

En la publicación también hay quienes celebran una posible colaboración entre Shakira y Beéle, o incluso que solo se apoyen mutuamente, pues ambos son originarios de Barranquilla, Colombia.

A sus 22 años, Brandon de Jesús López Orozco ha sido reconocido como un importante artista en ascenso por medios especializados como Billboard. Su principal género es el afrobeat latino, y ha colaborado ya con otros colombianos exitosos como Feid, Sebastián Yatra y Maluma.

Sin embargo, en el último año la polémica ha marcado su carrera. Especialmente en las últimas semanas, tras la filtración del video donde aparece Isabella Ladera. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, escribió la influencer en un comunicado publicado en su Instagram.