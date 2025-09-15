inklusion logo Sitio accesible
Revelan VIDEO de grave accidente que sufrió querido participante de reality show

Un ex participante de “Big Brother” se movilizaba en una motocicleta cuando impactó contra un automóvil. Su estado de salud es reservado.

Revelan VIDEO de grave accidente que sufrió querido participante de reality show.jpg
Iván Charello | Marktube
Las redes sociales de América Latina se han visto conmocionadas tras conocerse el grave accidente de tránsito que sufrió un ex participante de “Big Brother Argentina”. Se trata de Thiago Medina, de 22 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta cuando chocó contra un vehículo.

Thiago Medina es uno de los rostros más reconocidos de la última edición del reality show realizado en Argentina por lo que muchos seguidores se mantienen expectantes por su estado de salud. El joven viajaba solo en la moto al momento del accidente y llevaba el casco colocado.

¿Qué le sucedió a Thiago Medina?

Fue en la noche del pasado viernes cuando Thiago Medina se movilizaba a bordo de una motocicleta por Buenos Aires. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el trayecto en el que se lo ve pasar y luego, a lo lejos, se observa el impacto con el otro rodado.

Thiago Medina impactó contra un auto y, por la violencia del hecho, su cuerpo salió despedido por el aire. Personal médico llegó al lugar para asistirlo y, ante las heridas que presentaba, se decidió su traslado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

¿Cuál es el estado de salud de Thiago Medina?

Tras conocerse la noticia del grave accidente, los familiares, amigos y seguidores de Thiago Medina se mantienen expectantes por saber cómo evoluciona. El joven sigue internado en terapia intensiva y su estado de salud es crítico.

Según precisaron las autoridades del nosocomio, Thiago Medina sufrió la rotura de costillas, tiene un pulmón perforado, le tuvieron que extirpar un bazo, su hígado está perforado y tiene la clavícula rota. Su familia se ha expresado en redes sociales y ha hecho un especial pedido a los seguidores: “Rezo y pido, por favor CADENA DE ORACIÓN para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón”.

