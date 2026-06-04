VIDEO: Emiliano Aguilar lanza icónica canción de su abuelo, Antonio Aguilar, y los comparan en redes. “Y que se escuche hasta el cielo”

Desde que comenzó el auge de Emiliano Aguilar en redes sociales, muchas personas le han señalado un gran parecido con Antonio Aguilar; también le han pedido que interprete temas de regional mexicano, aunque su género predilecto es el rap. Hace unos días, para complacer a su público, el hijo mayor de Pepe Aguilar lanzó el video oficial de su versión de "Un puño de tierra", canción que se volvería icónica interpretada por su abuelo.

Este tema ha sido interpretado por muchos artistas de regional mexicano y otros géneros, aunque la versión de Antonio Aguilar es reconocida a menudo como la más emblemática. Tradicionalmente se atribuye la autoría de la letra al compositor coahuilense Carlos Coral, pero existe un proceso ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar que el chiapaneco Jacob Moreno sería en realidad el compositor.

Emiliano Aguilar lanza video de "Un puño de tierra", canción de Antonio Aguilar, montado a caballo

En el video de "Un puño de tierra", canción interpretada en colaboración con Empolvados de la Banda, Emiliano Aguilar se aleja de los atuendos que normalmente le conocemos y se pone un traje de charro al estilo de su abuelo. Aun así incluye algunos elementos de la estética del rap y el hip hop, como pesadas cadenas doradas.

Una de las cadenas que lleva Emiliano al cuello, tiene la imagen de Antonio Aguilar; este collar aparece en varios momentos del video e incluso se aprecia de cerca. El hijo de Pepe Aguilar también hace una referencia directa: "Y que se escuche hasta al cielo, la escucha mi abuelo", exclama en el video.

En la sección de comentarios la respuesta para la versión de Emiliano Aguilar es principalmente positiva, y lo comparan constantemente. "Cantas idéntico a tu abuelito", "tu abuelo está feliz y orgulloso de ti" y "con su misma voz y talento", son algunos de los comentarios.

Sin embargo, en redes sociales como TikTok también existen reacciones negativas: "nada qué ver, no canta bien", "no era rap" y "Leo canta mejor", han escrito algunos usuarios.