Claudia Lizaldi revela que su historia de amor con Pedro Moctezuma terminó

Las redes sociales de la conductora Claudia Lizaldi se están llevando todas las miradas este viernes 12 de septiembre luego de compartir una publicación muy particular. Con una fotografía suya sonriendo, dejó en claro que la historia de amor que tenía con Pedro Moctezuma llegó a su fin.

Claudia Lizaldi, de 47 años, es una conductora, modelo, actriz y escritora muy reconocida en México que ha sabido construir una importante trayectoria en cine, teatro y televisión. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre recorría los medios de comunicación por rumores que señalaban que su noviazgo estaba en crisis.

¿Qué pasó con Pedro Moctezuma?

Los detalles de la crisis en la relación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se ventilaron cuando la pareja fue captada discutiendo afuera de un evento. Algunos medios de comunicación remarcaron que él se veía visiblemente molesto y se expresaba a los gritos.

Por su parte, la conductora se mostraba más calma y luego, en contacto con la prensa, intentó bajarle el tono a los rumores y manifestó que las peleas de novios son normales. De todos modos, admitió que atravesaban una crisis como pareja y puso como principal causa a motivos laborales.

¿Qué dice el anuncio de Claudia Lizaldi?

Este viernes, las redes sociales de Claudia Lizaldi se robaron todas las miradas ya que la conductora confirmó que había culminado el noviazgo que tenía con Pedro Moctezuma. “Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud”, escribió en su posteo.

“Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar, compartirlo contigo que me lees tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad”, sentenció Claudia Lizaldi dejando en claro que la historia que iniciaron en 2024 había concluido.

Por su parte, Pedro Moctezuma compartió una historia en donde se lo ve junto a su madre y luego la frase “En la vida triunfa el que persevera, el que se esfuerza, el que persiste, el que sabe que no es fácil, el que se cae y se vuelve a levantar y continúa. Por eso es que jamás me rendí, jamás me rindo y jamás me rendiré”.