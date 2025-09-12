Golpean al padre José de Jesús Aguilar: ¿cuál es su estado?

José de Jesús Aguilar, mejor conocido como el Padre de las Estrellas, hace poco tiempo fue víctima de una agresión en la que le aflojaron y rompieron los dientes. Todo esto lo ocasionó una persona pero no quiso dar más detalles.

¿Cómo fue la agresión que sufrió el padre José de Jesús Aguilar?

El padre de las estrellas, es parte del elenco “La Academia de Venga La Alegría” y es muy reconocido en el medio. El pasado martes el sacerdote estuvo presente en un programa de televisión en donde dio a conocer lo que había atravesado.

Durante la entrevista, la comunicadora Flor Rubio, quedó impactada con lo que Gabo Cuevas contó sobre el ataque que sufrió el padre. Él se caracteriza por ser una persona pacífica y tranquila.

De acuerdo a las informaciones, lo golpearon, le tiraron la dentadura y tiene problemas hasta para poder hablar debido a los golpes que recibió. Los dientes le quedaron flojos por lo que tiene grandes dificultades.

Con respecto a esto el padre José de Jesús Aguilar, manifestó que siente inseguridades a la hora de hablar porque no puede articular las palabras debido a las afecciones de su dentadura.

Con respecto a la pelea, el padre manifestó que fue agredido luego de interceder en una pelea para defender a alguien. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

¿Quién es el padre José de Jesús Aguilar?

El padre José de Jesús Aguilar, es conocido como el padre de las estrellas y tiene el cargo de Subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. Es el encargado de representar la postura de la iglesia católica en México ante los medios de comunicación.

También es el encargado de dar cápsulas informativas cuando hay procesos como la Semana Santa, las festividades navideñas, entre otros acontecimientos.

Actualmente es parte de “La Academia Venga La Alegría”, en donde ha dado a conocer que su labor será la de dar ánimo a la gente y decirle que no tenga miedo a los retos.