Wendolee es hospitalizada; esto es lo que se sabe sobre la ex integrante de La Academia

Wendolee es reconocida por ser una ex integrante de La Academia, reality mexicano donde los integrantes mostraron su mejor talento en el canto. Durante mucho tiempo, la artista originaria de Coahuila fue reconocida por su participación.

Recientemente, su nombre se hizo nuevamente viral, puesto que se dio a conocer que en una etapa de su vida tuvo que ser hospitalizada. Para que no te pierdas ninguno de los detalles, te explicaremos toda la información que se compartió sobre el difícil episodio que experimentó la cantante.

¿Cuántos años tiene Wendolee, ex participante de La Academia?

Sandra Wendolee Ayala se destaca por ser una intérprete y cantante mexicana. Ella proviene de Torreón, Coahuila, donde hizo gran parte de su vida. En el 2022, ella se daría a conocer por su participación en La Academia primera generación, aunque su estadía fue corta, puesto que fue la tercera en ser eliminada.

La ex integrante se ha destacado por colaborar en diversos proyectos y programas. Actualmente, la artista tiene 43 años, edad en la que continúa en el mundo musical, publicando canciones y discos.

¿Por qué Wendolee se encuentra en el hospital?

En una publicación realizada por el medio de TV Notas se explica que Wendolee en una etapa de su vida había logrado recuperar el amor de su esposo después de una crisis matrimonial. Fueron 3 meses en los que la pareja pasó separada, permitiendo que la pasión y el amor regresara a ellos.

Situación que motivó una noche de pasión entre la pareja; lo que no imaginaban es que esa noche de amor, haría que la ex integrante de la Academia fuera hospitalizada. Inicialmente, pensaban que se había tratado de un ataque de epilepsia, pero al final fue a causa de un síndrome de cefalea coital causado por el aumento en la presión.

La cefalea coital se destaca por ser un dolor de cabeza que aparece durante la intimidad, que puede aumentar notablemente. La cantante, explica que era un dolor terrible, que era más fuerte que la molestia que se percibe en el parto. Aunque fue vergonzoso ser hospitalizada por esa razón, ahora ya es solo un recuerdo del pasado, puesto que parece que eso ocurrió hace mucho tiempo.