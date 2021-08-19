Vicente Fernández tiene buena respuesta a su rehabilitación.

Vicente Fernández Jr. desmiente los rumores que involucran a su padre.

Vicente Fernández Jr. se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para actualizar el estado de salud de Vicente Fernández, quien ingresó al hospital tras sufrir una aparatosa caída en su rancho de Los tres potrillos.

El miembro de la Dinastía Fernández aseguró que su papá está consciente y respondiendo a sus tratamientos.

“Está perfectamente consciente, solamente cuando le hicieron la intervención quirúrgica de las cervicales lo tuvieron que sedar un poco, también cuando tuvo la intubación y la traqueotomía, pero todos esos son métodos son preventivos”, expresó para este programa.

“Ha respondido muy bien a todos los tratamientos gracias a Dios. Es lento, pero ha respondido como esperaban los doctores: Mueve la cabeza, los párpados, cierra y abre los ojos, ha tenido muy buena respuesta con su rehabilitación muscular y respiratoria”, continúo el artista.

Vicente Fernández Jr. refrenda que su familia está unida ante las peores circunstancias.

Ha sido lento, pero si ha reaccionado al tratamiento, entonces tenemos tranquilidad de que sí ha habido avance. Somos una familia muy apegada, estamos con todos y por todos

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A diferencia de los trascendidos por una revista de espectáculos, Vicente Fernández ha mejorado mucho en las últimas semanas en el Hospital Country 2000.

Está consciente, tiene conocimiento, sabe quién entra, quién está, nunca ha estado en coma como le dijeron en una revista y tampoco lo vemos a través de un cristal

“Hemos visto que las cosas han caminado como han dicho los doctores y nos han puesto menos tensos. Esperamos seguir con el mismo tratamiento para avanzar como debe de ser. Estamos tratando de tener paciencia y estamos con mucha confianza en los médicos; Dios siempre nos ha tomado de la mano”, expresó el hermano de Alejandro Fernández a Ventaneando.

Por último, Vicente Fernández Jr. confiesa que su familia evita a los medios de comunicación para cuidar la salud de El Charro de Huentitán.

“Tanto Alejandro, como mi madre y Gerardo, procuramos estar lo más cuidados posible porque tenemos contacto con mi padre. Yo, por respeto a su trabajo, abro la puerta y bajo los vidrios, pero no es conveniente. Mi papá está vacunado, pero queremos evitar alguna contingencia”, concluyó.

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