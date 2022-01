Martha Mariana Castro confiesa la promesa que le hizo a Fernando Luján.

EXCLUSIVA. Martha Mariana Castro y su vida después de Fernando Luján.

Martha Mariana Castro, esposa de Fernando Luján, le hizo la promesa al actor que estaría con él hasta el final y lo cumplió, pues compartió su vida durante 31 años.

“Desde que inicié mi relación con Fernando, tenía claro que lo que yo quería era su respeto, más que su cariño o más que su amor, con eso me conformo, me sobra y me basta. Ese respeto lo logré con el amor que le tuve a su padre, con el cuidado que demostré 31 años a su lado, en las 28 cirugías que tuvo y con estar hasta el último instante de vida como yo se lo prometí, eso no hay manera de negarlo”, dijo la mujer a Ventaneando.

Te puede interesar: Este equipo de la Liga MX recordará a Juan Gabriel con una playera conmemorativa.

Martha Mariana Castro quiere una bioserie para Fernando Luján

Desde su casa en Punta Zicatela, Oaxaca, Castro dijo que le encantaría que se llevara a cabo una bioserie del actor que muestre la parte artística, personal y la época de oro del cine mexicano, cuidando cada detalle, cada palabra, su nombre y memoria.

“Es una historia encantadora, sería una súper serie, yo no te puedo describir lo que eso sería, tendría que pasar por varios filtros sin duda alguna, supervisando cada palabra... estaría como Luis Miguel, hablamos de una historia de 11 hijos, de 6 mujeres y de muchas cosas en el camino, con mucha historia...”, aseguró.

Además, Martha Mariana Castro habló de la relación que tiene con los hijos del actor desde su muerte hasta la actualidad.

“De los 11 tengo muy buena relación con Nando, hablo mucho con Laurita y con Ale que son sus hijas mayores, con ellos son básicamente con los que tengo relación, los demás he tenido cero contacto desde que Fer partió, logré juntarlos un día y eso me hizo muy feliz y me quedo con ese recuerdo y esa buena intención de haberlo intentado”, reveló.

También podria interesarte: Vanessa Claudio reveló detalles de su experiencia en Turquía.